Экскурсии и психологи: что ждёт юных белгородцев в загородных лагерях Воронежа?

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
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Updated Сегодня, 11:53
Сегодня, 10 января, детей из Белгорода отправили в оздоровительные лагеря Воронежской области. Там ребята проведут 21 день: для них организуют досуг и образовательную программу.
Первая группа, которую отправили в загородные лагеря, состояла из 93 детей. Все они — учащиеся с первого по четвёртый класс. Вместе с ребятами в другой регион отправили 20 педагогов, медработников и представителей регионального министерства образования.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что белгородских детей разместят в «Голубом экране»: туда уже доставили свежие продукты, а медработники и охрана приступили к работе. Ребятам планируют устроить экскурсии по Воронежу. В случае необходимости белгородцев могут принять во втором лагере — «Кировце».
Отметим, что сегодня дети также отправятся в лагеря Калужской области. В другие дни юных белгородцев будут ждать в Тамбовской, Тульской, Ярославской, Липецкой и Пензенской областях.