Экскурсии и психологи: что ждёт юных белгородцев в загородных лагерях Воронежа?

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что белгородских детей разместят в «Голубом экране»: туда уже доставили свежие продукты, а медработники и охрана приступили к работе. Ребятам планируют устроить экскурсии по Воронежу. В случае необходимости белгородцев могут принять во втором лагере — «Кировце».