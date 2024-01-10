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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Лагерь, в котором разместят белгородских детей

Экскурсии и психологи: что ждёт юных белгородцев в загородных лагерях Воронежа?

10 января 2024, 11:51
Фото: страница мэра Воронежа Вадима Кстенина
Лагерь, в котором разместят белгородских детей

В оздоровительный лагерь Воронежа отправили 93 юных белгородца

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 93 ребёнка из разных школ Белгорода уже отправили в оздоровительный лагерь Воронежа. Мэр города Вадим Кстенин показал условия, в которых разместят детей.
Сюжет
Дети

Сегодня, 10 января, детей из Белгорода отправили в оздоровительные лагеря Воронежской области. Там ребята проведут 21 день: для них организуют досуг и образовательную программу.

Первая группа, которую отправили в загородные лагеря, состояла из 93 детей. Все они — учащиеся с первого по четвёртый класс. Вместе с ребятами в другой регион отправили 20 педагогов, медработников и представителей регионального министерства образования.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что белгородских детей разместят в «Голубом экране»: туда уже доставили свежие продукты, а медработники и охрана приступили к работе. Ребятам планируют устроить экскурсии по Воронежу. В случае необходимости белгородцев могут принять во втором лагере — «Кировце».

Отметим, что сегодня дети также отправятся в лагеря Калужской области. В другие дни юных белгородцев будут ждать в Тамбовской, Тульской, Ярославской, Липецкой и Пензенской областях.

Лагерь, в котором разместят белгородских детейЛагерь, в котором разместят белгородских детей
Лагерь, в котором разместят белгородских детейЛагерь, в котором разместят белгородских детей
Лагерь, в котором разместят белгородских детейЛагерь, в котором разместят белгородских детей
Лагерь, в котором разместят белгородских детейЛагерь, в котором разместят белгородских детей
Лагерь, в котором разместят белгородских детей
Фото: страница мэра Воронежа Вадима Кстенина
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#Белгородская область#Дети#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков#Воронежская область#Александра Склярова
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