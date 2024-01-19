Полиция в белгородском приграничье забрала награды ветерана и отдала в музей-диораму

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Коллекция историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» пополнилась новыми экспонатами — медалями ветерана Великой Отечественной войны. Их нашли в белгородском приграничье.
В ноябре в полицию поступило сообщение о том, что в одном из приграничных населённых пунктов при земляных работах обнаружили тряпичный свёрток с наградами времён войны. Полицейские прибыли на место и выяснили, что в свёртке лежали три юбилейные медали, номерные Орден Отечественной войны и медаль «За отвагу».
Находку правоохранители изъяли, а затем направили запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ, чтобы установить владельца наград. Им оказался белгородец Сергей Ермак 1918 года рождения. Ветерана и двоих его сыновей уже нет в живых.
В связи с этим правоохранители решили передать найденные медали в музей. Руководство учреждения за это поблагодарило сотрудников полиции.
Напомним, в июне шебекинские пожарные спасли награды фронтовика. Их передали его дочери.