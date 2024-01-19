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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Найденные медали

Полиция в белгородском приграничье забрала награды ветерана и отдала в музей-диораму

19 января 2024, 09:28
Фото: УМВД по Белгородской области
Найденные медали

Коллекция белгородского музея-диорамы пополнилась наградами ветерана войны

В ноябре полиция получила сообщение, что при земляных работах в приграничье обнаружили тряпичный свёрток с наградами времён Великой Отечественной войны. Владельца медалей и его сыновей уже нет в живых, поэтому награды отдали в музей, рассказали в региональном УМВД.

Коллекция историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» пополнилась новыми экспонатами — медалями ветерана Великой Отечественной войны. Их нашли в белгородском приграничье.

В ноябре в полицию поступило сообщение о том, что в одном из приграничных населённых пунктов при земляных работах обнаружили тряпичный свёрток с наградами времён войны. Полицейские прибыли на место и выяснили, что в свёртке лежали три юбилейные медали, номерные Орден Отечественной войны и медаль «За отвагу».

Находку правоохранители изъяли, а затем направили запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ, чтобы установить владельца наград. Им оказался белгородец Сергей Ермак 1918 года рождения. Ветерана и двоих его сыновей уже нет в живых.

В связи с этим правоохранители решили передать найденные медали в музей. Руководство учреждения за это поблагодарило сотрудников полиции.

Напомним, в июне шебекинские пожарные спасли награды фронтовика. Их передали его дочери.

Найденные медалиНайденные медали
Найденные медалиНайденные медали
Найденные медалиНайденные медали
Найденные медалиНайденные медали
Найденные медалиНайденные медали
Найденные медали
Фото: УМВД по Белгородской области
Шебекинские пожарные спасли награды фронтовика
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#Общество#Белгородская область#Великая Отечественная война#Новости Белгорода#Ветеран#Музей-диорама#Медали#Белгород#Наталья Корявых#Приграничье
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