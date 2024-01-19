Полиция в белгородском приграничье забрала награды ветерана и отдала в музей-диораму

В ноябре в полицию поступило сообщение о том, что в одном из приграничных населённых пунктов при земляных работах обнаружили тряпичный свёрток с наградами времён войны. Полицейские прибыли на место и выяснили, что в свёртке лежали три юбилейные медали, номерные Орден Отечественной войны и медаль «За отвагу».