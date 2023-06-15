Шебекинские пожарные спасли награды фронтовика

Жительница Шебекино поблагодарила пожарных за то, что им удалось сохранить награды её отца. Василия Груздева призвали на фронт в 1941 году. Через два года его комиссовали, и он вернулся в родные края и жил в селе Ржевка. Вместе с супругой мужчина воспитывал двух дочерей.