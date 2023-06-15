Шебекинские пожарные спасли награды фронтовика

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Шебекинские пожарные спали награды участника Великой Отечественной войны. Медали и ордена находились в доме его дочери. Их женщине уже отдали.
Жительница Шебекино поблагодарила пожарных за то, что им удалось сохранить награды её отца. Василия Груздева призвали на фронт в 1941 году. Через два года его комиссовали, и он вернулся в родные края и жил в селе Ржевка. Вместе с супругой мужчина воспитывал двух дочерей.
Умер участник Великой Отечественной войны в 1998 году. Награды с тех пор хранились у его младшей дочери. Она теперь живёт в Белгороде. Шебекино ей пришлось покинуть из-за обстрелов. Дома начался пожар. Прибывшим пожарным удалось сохранить награды.
Добавим, что среди наград имеются орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль Жукова, юбилейные медали Великой Отечественной войны и Вооружённых сил СССР, медаль Ветерана труда.