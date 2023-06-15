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Шебекинские пожарные спасли награды фронтовика

15 июня 2023, 08:24
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Награды передали дочери участника Великой Отечественной войны. В её доме, где хранились медали, вспыхнул пожар. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС.
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МЧС

Шебекинские пожарные спали награды участника Великой Отечественной войны. Медали и ордена находились в доме его дочери. Их женщине уже отдали.

Жительница Шебекино поблагодарила пожарных за то, что им удалось сохранить награды её отца. Василия Груздева призвали на фронт в 1941 году. Через два года его комиссовали, и он вернулся в родные края и жил в селе Ржевка. Вместе с супругой мужчина воспитывал двух дочерей.

Умер участник Великой Отечественной войны в 1998 году. Награды с тех пор хранились у его младшей дочери. Она теперь живёт в Белгороде. Шебекино ей пришлось покинуть из-за обстрелов. Дома начался пожар. Прибывшим пожарным удалось сохранить награды.

Добавим, что среди наград имеются орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль Жукова, юбилейные медали Великой Отечественной войны и Вооружённых сил СССР, медаль Ветерана труда.

Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Белгород#МЧС#Общество#Происшествия#Награды#Ветеран
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