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Вячеслав Гладков вручил первые медали ветеранам к 80-летию Прохоровского сражения

13 июня 2023, 11:14
Фото: Правительство Белгородской области
Памятную медаль получили Мария Колтакова и Александр Поляков. Всего во всех регионах России медали к 80-летию Прохоровского сражения вручат 380 участникам Курской битвы.

Глава региона Вячеслав Гладков вручил ветеранам Курской битвы медали к 80-летию Прохоровского сражения. Награды получили Мария Колтакова и Александр Поляков.

Мария Колтакова известна как «железная бабушка». Она ветеран Великой Отечественной войны и 16-ти кратный рекордсмен Книги рекордов России. Во время войны Колтакова была старшиной медицинской службы и вынесла с поля боя более 300 раненых. В текущем году ей исполнился 101 год.

Губернатор поблагодарил белгородку за подвиг, отметив, что она пример для всех.

«Мы все стараемся быть похожими и достойными вас! Долгих лет жизни и безграничного здоровья», — добавил глава региона.

Медаль к 80-летию Прохоровского сражения Вячеслав Гладков вручил ветерану сражения Александру Полякову. Он ушёл на фронт в 17 лет. Участвовал в танковом сражении, освобождал Киев и дошёл до Варшавы. Там он был тяжело ранен в голову. В настоящее время Поляков занимается патриотическим воспитанием молодёжи. А в 2015 году ветеран вошёл в состав делегации, которая доставила в Белгород частицу Вечного огня от Кремлёвской стены.

«Спасибо вам за опыт, которым вы делитесь, за то, что вы вместе с нами, что помогаете нам воспитывать наших детей. Мы равняемся на Вас. Очень дорожим Вами и надеемся, что всё, что мы с Вами задумали по патриотическому воспитанию детей, обязательно выполним», — поблагодарил Полякова губернатор.

Напомним, памятную медаль для всех, кто принимал участие в сражении под Прохоровкой, выпустили по инициативе Вячеслава Гладкова. Всего её получат 380 ветеранов, которые находятся в 55 регионах России.

«Железной бабушке» вручили медаль к 80-летию Прохоровского сражения
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