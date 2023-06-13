Вячеслав Гладков вручил первые медали ветеранам к 80-летию Прохоровского сражения

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Глава региона Вячеслав Гладков вручил ветеранам Курской битвы медали к 80-летию Прохоровского сражения. Награды получили Мария Колтакова и Александр Поляков.
Мария Колтакова известна как «железная бабушка». Она ветеран Великой Отечественной войны и 16-ти кратный рекордсмен Книги рекордов России. Во время войны Колтакова была старшиной медицинской службы и вынесла с поля боя более 300 раненых. В текущем году ей исполнился 101 год.
Губернатор поблагодарил белгородку за подвиг, отметив, что она пример для всех.
«Мы все стараемся быть похожими и достойными вас! Долгих лет жизни и безграничного здоровья», — добавил глава региона.
Медаль к 80-летию Прохоровского сражения Вячеслав Гладков вручил ветерану сражения Александру Полякову. Он ушёл на фронт в 17 лет. Участвовал в танковом сражении, освобождал Киев и дошёл до Варшавы. Там он был тяжело ранен в голову. В настоящее время Поляков занимается патриотическим воспитанием молодёжи. А в 2015 году ветеран вошёл в состав делегации, которая доставила в Белгород частицу Вечного огня от Кремлёвской стены.
«Спасибо вам за опыт, которым вы делитесь, за то, что вы вместе с нами, что помогаете нам воспитывать наших детей. Мы равняемся на Вас. Очень дорожим Вами и надеемся, что всё, что мы с Вами задумали по патриотическому воспитанию детей, обязательно выполним», — поблагодарил Полякова губернатор.
Напомним, памятную медаль для всех, кто принимал участие в сражении под Прохоровкой, выпустили по инициативе Вячеслава Гладкова. Всего её получат 380 ветеранов, которые находятся в 55 регионах России.