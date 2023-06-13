Вячеслав Гладков вручил первые медали ветеранам к 80-летию Прохоровского сражения

«Спасибо вам за опыт, которым вы делитесь, за то, что вы вместе с нами, что помогаете нам воспитывать наших детей. Мы равняемся на Вас. Очень дорожим Вами и надеемся, что всё, что мы с Вами задумали по патриотическому воспитанию детей, обязательно выполним», — поблагодарил Полякова губернатор.