Трудовая династия ЖБК-1 посетила День Белгородской области на выставке «Россия»

Династия Павленко-Зарубиных началась с Архипа Ивановича Павленко, который приехал с семьей на Белгородчину в конце 50-х годов. Он принимал активное участие в строительстве завода ЖБК-1, а затем остался и проработал на предприятии слесарем в течение 25 лет. По стопам отца на завод пришли его сыновья. Николай Архипович, будучи одарённым специалистом, участвовал в модернизации завода и был в числе тех, кто устанавливал первую и вторую линии по производству тротуарной плитки. Его трудовой стаж на предприятии составил 46 лет.