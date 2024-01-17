Трудовая династия ЖБК-1 посетила День Белгородской области на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
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Updated Сегодня, 15:33
Династия Павленко-Зарубиных началась с Архипа Ивановича Павленко, который приехал с семьей на Белгородчину в конце 50-х годов. Он принимал активное участие в строительстве завода ЖБК-1, а затем остался и проработал на предприятии слесарем в течение 25 лет. По стопам отца на завод пришли его сыновья. Николай Архипович, будучи одарённым специалистом, участвовал в модернизации завода и был в числе тех, кто устанавливал первую и вторую линии по производству тротуарной плитки. Его трудовой стаж на предприятии составил 46 лет.
Дочь Архипа Ивановича вышла замуж за Федора Васильевича Зарубина, который более 20 лет отработал на заводе ЖБК-1 шофёром бетоновоза. Затем на предприятие пришел его сын Евгений, где нашёл свою вторую половину — жену Ирину. Теперь трое их сыновей — Егор, Иван и Даниил — решили пойти по стопам родителей.
Обо всех членах большой семьи Павленко-Зарубиных коллеги и руководство отзываются как о настоящих профессионалах, преданных своему делу. Если учесть вклад каждого из Зарубиных в развитие строительной отрасли, то получится, что они посвятили ей без малого 200 лет.
«Конечно, самое главное богатство нашего региона — это люди. Мужественные и смелые, трудолюбивые и всегда готовые защитить свою Родину. Так было 400 лет назад, когда наша земля стала центром самой масштабной на Руси фортификационной линии — Белгородской оборонительной черты. Так было в 1943 году во время Прохоровского сражения — величайшего танкового сражения в мировой цивилизации, которое прошло на белгородской земле. Несмотря на сложную ситуацию, мы жили, живем и будем продолжать развиваться. Белгородская область как была, так и остаётся одним из самых благоустроенных, чистых и красивых регионов России. И всё это, конечно, благодаря 1,5 миллионам отважных и трудолюбивых жителей!».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области