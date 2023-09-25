В квартиры Корпорации ЖБК-1 продолжают заселяться семьи из приграничья

— На сегодняшний день в этом жиломкомплекседля переселенцев выделено 105 квартир, а это 30% построенного жилья. Дома здесь построены в соответствии с философией нашейкомпании о качестве жилья, а именно — думать о людях, которые будут здесь жить, на всех этапах жизненного цикла зданий. На этапе проектирования тщательно продумать функционал зданий и все те мелочи, с которыми люди будут сталкиваться.На этапе строительства сделать всё так, чтобы жители были убеждены в правильности своего выбора и гордились своими квартирами, двором, благоустройством. И третье — чтобы дома еще долго оставались современными и через 20-30 лет. Все эти критерии здесь соблюдены.