В квартиры Корпорации ЖБК-1 продолжают заселяться семьи из приграничья

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Это люди, ранее потерявшие дома из-за обстрелов, а также жители населенных пунктов, где введён режим ЧС. Переселенцы, уже второй год проживающие в гостиницах и у родственников, могут рассчитывать на жилье соразмерное той площади, которое они вынуждены были покинуть. Его они смогут оформить в собственность.С новосельем белгородцев поздравил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На данный момент уже 281 семья, ранее утратившая жилье, отметила новоселье.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:
— Правильное решение приняли, когда говорили, что уже понимаем, что нужно идти к руководителю страны, просить помощи с приобретением, строительством нового жилья. Он это решение единолично принял, деньги выделены. Самое главное — хочу пожелать: здоровья и мира.
После торжественного вручения ключей губернатор заехал в гости к одной из семей. Даниловы покинули родную Журавлевку в конце февраля прошлого года. Теперь у них снова есть собственное жилье. Семья выбрала квартиру в Белгородском районе. Дома в жилом квартале «Новая Заря» возвела Корпорация ЖБК-1. Застройщик уже обеспечил готовую развитую инфраструктуру — школа и детский сад находятся в шаговой доступности. Особое внимание строители уделили качественному благоустройству территории.
Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов:
— На сегодняшний день в этом жиломкомплекседля переселенцев выделено 105 квартир, а это 30% построенного жилья. Дома здесь построены в соответствии с философией нашейкомпании о качестве жилья, а именно — думать о людях, которые будут здесь жить, на всех этапах жизненного цикла зданий. На этапе проектирования тщательно продумать функционал зданий и все те мелочи, с которыми люди будут сталкиваться.На этапе строительства сделать всё так, чтобы жители были убеждены в правильности своего выбора и гордились своими квартирами, двором, благоустройством. И третье — чтобы дома еще долго оставались современными и через 20-30 лет. Все эти критерии здесь соблюдены.
Периметр домов огорожен забором, поэтому можно не беспокоиться за безопасность детей. В домах сквозные подъезды, можно выйти, как во двор, так и на улицу, к автостоянкам расположенным по внешнему контуру. Оригинальным и уютным двор делает использованная в проекте геопластика и продуманное озеленение, а также множество игровых площадок и зон отдыха для взрослых и детей.