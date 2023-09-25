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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В квартиры Корпорации ЖБК-1 продолжают заселяться семьи из приграничья

В квартиры Корпорации ЖБК-1 продолжают заселяться семьи из приграничья

25 сентября 2023, 13:03
Фото: Корпорация ЖБК-1
Еще около 40 семей из приграничных территорий в торжественной обстановке получили ключи от нового жилья.

Это люди, ранее потерявшие дома из-за обстрелов, а также жители населенных пунктов, где введён режим ЧС. Переселенцы, уже второй год проживающие в гостиницах и у родственников, могут рассчитывать на жилье соразмерное той площади, которое они вынуждены были покинуть. Его они смогут оформить в собственность.С новосельем белгородцев поздравил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На данный момент уже 281 семья, ранее утратившая жилье, отметила новоселье.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:

— Правильное решение приняли, когда говорили, что уже понимаем, что нужно идти к руководителю страны, просить помощи с приобретением, строительством нового жилья. Он это решение единолично принял, деньги выделены. Самое главное — хочу пожелать: здоровья и мира.

Фото: Корпорация ЖБК-1

После торжественного вручения ключей губернатор заехал в гости к одной из семей. Даниловы покинули родную Журавлевку в конце февраля прошлого года. Теперь у них снова есть собственное жилье. Семья выбрала квартиру в Белгородском районе. Дома в жилом квартале «Новая Заря» возвела Корпорация ЖБК-1. Застройщик уже обеспечил готовую развитую инфраструктуру — школа и детский сад находятся в шаговой доступности. Особое внимание строители уделили качественному благоустройству территории.

Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов:

— На сегодняшний день в этом жиломкомплекседля переселенцев выделено 105 квартир, а это 30% построенного жилья. Дома здесь построены в соответствии с философией нашейкомпании о качестве жилья, а именно — думать о людях, которые будут здесь жить, на всех этапах жизненного цикла зданий. На этапе проектирования тщательно продумать функционал зданий и все те мелочи, с которыми люди будут сталкиваться.На этапе строительства сделать всё так, чтобы жители были убеждены в правильности своего выбора и гордились своими квартирами, двором, благоустройством. И третье — чтобы дома еще долго оставались современными и через 20-30 лет. Все эти критерии здесь соблюдены.

Видео: Корпорация ЖБК-1

Периметр домов огорожен забором, поэтому можно не беспокоиться за безопасность детей. В домах сквозные подъезды, можно выйти, как во двор, так и на улицу, к автостоянкам расположенным по внешнему контуру. Оригинальным и уютным двор делает использованная в проекте геопластика и продуманное озеленение, а также множество игровых площадок и зон отдыха для взрослых и детей.

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