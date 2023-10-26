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Modified Вчера, 15:30

Updated Вчера, 15:30

Управляющая компания ЖБК-1 вошла в сотню лучших предприятий России

Управляющая компания ЖБК-1 вошла в сотню лучших предприятий России

26 октября 2023, 15:30
ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1» по итогам независимой оценки включено в реестр «100 лучших предприятий России». Компания получила сертификат о соответствии требованиям в области качества и надёжности производимых товаров и услуг.

Сертификат государственного образца, утвержденный Росстандартом, был выдан Научно-исследовательским институтом социального развития и предпринимательства.

По результатам комплексной оценки, проведенной НИИ, определено, что предприятие имеет значительные экономические достижения и обладает высокой эффективностью оказываемых услуг. Система сертификации «100 лучших предприятий России» предназначена для сертификации предприятий, услуг и продукции в добровольном порядке.

НИИ социального развития и предпринимательства совместно с Росстандартом осуществляет внедрение системы контроля «100 лучших предприятий России» как заслуживающего доверия и проверенного отличительного знака, отвечающего за надежность сертифицируемых предприятий.

«ЖБК-1 выполняет полный цикл работ на строительном рынке. Это проектирование, производство стройматериалов и строительство. Успешное прохождение сертификации — дополнительное подтверждение высокого профессионализма специалистов нашего коллектива, а, следовательно, и достойного качества наших продуктов и услуг. Миссия компании — созидание во имя повышения качества жизни –стимулирует нас на поиск и внедрение современных подходов и передовых технологий. Для ЖБК-1 важно, чтобы все наши клиенты, а это покупатели стройматериалов, квартир, переселенцы, учителя в построенных школах, были удовлетворены сотрудничеством с нами и хотели бы его продолжить»
Александр Селиванов, генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1»
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#Сертификат#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Управляющая компания ЖБК-1
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