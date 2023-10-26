Управляющая компания ЖБК-1 вошла в сотню лучших предприятий России

ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1» по итогам независимой оценки включено в реестр «100 лучших предприятий России». Компания получила сертификат о соответствии требованиям в области качества и надёжности производимых товаров и услуг.

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