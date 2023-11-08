Построенная ЖБК1 школа отмечена дипломом международной выcтавки Build School

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Дополнительно в рамках выставки был отмечен подрядчик компании — студия дизайна образовательных пространств EDUDESIGN, которая занималась разработкой интерьеров этой же школы. Студия была удостоена диплома в номинации «Лучшее решение интерьера» в разделе «Постройки».
Выставка и конкурс считаются в России самыми значимыми мероприятиями, где комплексно рассматриваются вопросы проектирования, строительства, модернизации и оборудования школьных и дошкольных образовательных объектов. Темой выставки в этом году была выбрана «Образовательная среда будущего». В конкурсе приняли участие архитектурные коллективы из 23 регионов России, а также три зарубежные компании.
Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов:
— Мы изначально ставили для себя задачу — создать лучшую школу, которая будет отвечать всем самым современным требованиям. Выделить конкретные разделы проекта, которым было уделено особое внимание очень сложно. Мы стремились максимально совместить функциональность, инклюзивность, безопасность, энергоэффективность, экологичность, красоту и гармонию. Вручение диплома на самом престижном конкурсе коллективу наших проектировщиков говорит о том, что им это удалось! Проделана большая работа не только архитекторами, но и строителями, и производственниками. Результат — еще одна замечательная школа в Белгородской области. В самой школе и на территории вокруг нее есть все для того, чтобы дети могли раскрывать свой потенциал и добиваться успехов.
Школа «Территория успеха» была открыта в поселке Новосадовый Белгородского района 1 сентября 2023 года. Учебное заведение приняло 1049 учеников. Площадь школы превысила 16 тыс. кв. м. «Территория успеха» была построена в рекордно короткий срок — всего за 1,5 года. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование» и заключенного концессионного соглашения с ВЭБ.РФ на принципах государственно-частного партнерства».
В здании три этажа. «Территория успеха» оснащена бассейном, тренажерным, танцевальным, двумя спортивными и актовым залами, стадионом с искусственным покрытием и большим количеством различных зон для активностей. Безопасность учащихся обеспечивают автоматизированные системы вентиляции, пожаротушения, сигнализации.
Школа построена из стройматериалов производства АО «Завод ЖБК-1».