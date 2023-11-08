Построенная ЖБК1 школа отмечена дипломом международной выcтавки Build School

— Мы изначально ставили для себя задачу — создать лучшую школу, которая будет отвечать всем самым современным требованиям. Выделить конкретные разделы проекта, которым было уделено особое внимание очень сложно. Мы стремились максимально совместить функциональность, инклюзивность, безопасность, энергоэффективность, экологичность, красоту и гармонию. Вручение диплома на самом престижном конкурсе коллективу наших проектировщиков говорит о том, что им это удалось! Проделана большая работа не только архитекторами, но и строителями, и производственниками. Результат — еще одна замечательная школа в Белгородской области. В самой школе и на территории вокруг нее есть все для того, чтобы дети могли раскрывать свой потенциал и добиваться успехов.