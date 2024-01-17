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Конкурс рисунков

СГОК объявил победителей творческого конкурса среди старооскольских школьников

17 января 2024, 11:00
Фото: Пресс-служба Стойленского ГОКа
Конкурс рисунков
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги профориентационного конкурса рисунков «Я бы в стойленцы пошел, пусть меня научат!». Свои работы в нем представили около 200 учащихся 5-11 классов из 19 школ Старооскольского городского округа.

Юные художники представили работы, выполненные в разных техниках — акварель, гуашь, карандаш, восковые мелки, тушь и другие. Ребята рисовали водителей БелАЗов, железнодорожников, шахтеров, токарей и сварщиков, а также промышленные пейзажи и технику комбината.

Жюри конкурса, в составе руководителей и специалистов Стойленского ГОКа, выбрали 10 победителей в трех возрастных категориях. Призеров наградили дипломами, памятными сувенирами и сертификатами в магазин канцелярских товаров. Все участники конкурса «Я бы в стойленцы пошел, пусть меня научат!» были отмечены грамотами и подарочными сертификатами.

С полным списком победителей конкурса рисунков можно ознакомиться здесь.

«Мы хотим, чтобы молодежь как можно больше знала о нашем предприятии, о том, что жители округа целыми династиями работали и продолжают трудиться на Стойленском ГОКе. Нам важно привлечь интерес подрастающего поколения к профессиям, передовым технологиям и инновационным решениям, которые сегодня представлены на комбинате», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Конкурс «Я бы в стойленцы пошел, пусть меня научат!» проводится ежегодно с 2015 года. За восемь лет его участниками стали почти 1500 старооскольских школьников. Стойленский ГОК организует различные профориентационные мероприятия, ознакомительные экскурсии по комбинату. Каждое лето более 100 школьников проводят «Стойленские каникулы» в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна».

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

Конкурс рисунковКонкурс рисунков
Конкурс рисунковКонкурс рисунков
Конкурс рисунковКонкурс рисунков
Конкурс рисунковКонкурс рисунков
Конкурс рисунков
Фото: Пресс-служба Стойленского ГОКа
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