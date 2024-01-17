СГОК объявил победителей творческого конкурса среди старооскольских школьников

Конкурс «Я бы в стойленцы пошел, пусть меня научат!» проводится ежегодно с 2015 года. За восемь лет его участниками стали почти 1500 старооскольских школьников. Стойленский ГОК организует различные профориентационные мероприятия, ознакомительные экскурсии по комбинату. Каждое лето более 100 школьников проводят «Стойленские каникулы» в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна».