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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Подросток, разрисовавший остановку

«Разрисовали от нечего делать»: полиция нашла подростка, испортившего остановку

16 января 2024, 08:05
Фото: УМВД России по Белгородской области
Подросток, разрисовавший остановку

Полиция нашла разрисовавшего остановку на улице Победы в Белгороде

Нарушителем оказался 17-летний местный житель. Против него и его отца составили административные материалы. Подробности рассказали в УМВД России по Белгородской области.

Полицейские нашли видео, на котором видно, как молодые люди в присутствии очевидцев разрисовали маркером остановку на улице Победы в Белгороде и грубо реагировали на замечания. В ходе проверки инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних нашли нарушителя, который оставлял надписи. Им оказался 17-летний житель Белгорода.

В отношении молодого человека составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Наказание по статье — штраф до 1 тыс. рублей или до 15 суток ареста.

В отношении отца подростка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В этом случае родителю тоже грозит штраф.

Напомним, что в ноябре вандалы испортили новую остановку на «Родине». Кадры разрисованных стен появились в Сети.

Подросток, разрисовавший остановку
Видео: УМВД России по Белгородской области
Вандалы снова изуродовали новую остановку в Белгороде
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#Город#Видео#Полиция#Подросток#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Алина Харина
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