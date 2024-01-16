«Разрисовали от нечего делать»: полиция нашла подростка, испортившего остановку

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Полицейские нашли видео, на котором видно, как молодые люди в присутствии очевидцев разрисовали маркером остановку на улице Победы в Белгороде и грубо реагировали на замечания. В ходе проверки инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних нашли нарушителя, который оставлял надписи. Им оказался 17-летний житель Белгорода.
В отношении молодого человека составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Наказание по статье — штраф до 1 тыс. рублей или до 15 суток ареста.
В отношении отца подростка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В этом случае родителю тоже грозит штраф.
Напомним, что в ноябре вандалы испортили новую остановку на «Родине». Кадры разрисованных стен появились в Сети.