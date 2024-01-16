«Разрисовали от нечего делать»: полиция нашла подростка, испортившего остановку

Полицейские нашли видео, на котором видно, как молодые люди в присутствии очевидцев разрисовали маркером остановку на улице Победы в Белгороде и грубо реагировали на замечания. В ходе проверки инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних нашли нарушителя, который оставлял надписи. Им оказался 17-летний житель Белгорода.