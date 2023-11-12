Вандалы снова изуродовали новую остановку в Белгороде

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Только 5 ноября на Бел.Ру писали о завершившемся монтаже остановки на «Родине». Горожане ожидали открытия пекарни на территории новенького остановочного комплекса «Свято-Троицкий бульвар», но дождались не того.
Белгородские хулиганы вновь внесли свою лепту — разрисовали подписями белый фасад остановочного комплекса. Фото опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».
И ведь не впервые это место страдает от рук вандалов. Ещё до завершения здесь работ белгородская молодёжь разрисовывала остановку похожими тегами. Тогда они попали в объективы камер видеонаблюдения. В отношении хулиганов составили протоколы об административных правонарушениях, но кажется, такие наказания местных «художников» не пугают.