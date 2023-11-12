Вандалы снова изуродовали новую остановку в Белгороде

И ведь не впервые это место страдает от рук вандалов. Ещё до завершения здесь работ белгородская молодёжь разрисовывала остановку похожими тегами. Тогда они попали в объективы камер видеонаблюдения. В отношении хулиганов составили протоколы об административных правонарушениях, но кажется, такие наказания местных «художников» не пугают.