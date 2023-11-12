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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

остановка

Вандалы снова изуродовали новую остановку в Белгороде

12 ноября 2023, 12:26
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
остановка

Вандалы испортили теггингом новую остановку на «Родине» в Белгороде

Кадры разрисованных стен появились в Сети. Интересно, что этот же остановочный комплекс уже страдал от рук хулиганов месяцем ранее.
Сюжет
Вандалы

Только 5 ноября на Бел.Ру писали о завершившемся монтаже остановки на «Родине». Горожане ожидали открытия пекарни на территории новенького остановочного комплекса «Свято-Троицкий бульвар», но дождались не того.

Белгородские хулиганы вновь внесли свою лепту — разрисовали подписями белый фасад остановочного комплекса. Фото опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».

ОстановкаОстановка
Остановка
Фото: "Белгород №1"

И ведь не впервые это место страдает от рук вандалов. Ещё до завершения здесь работ белгородская молодёжь разрисовывала остановку похожими тегами. Тогда они попали в объективы камер видеонаблюдения. В отношении хулиганов составили протоколы об административных правонарушениях, но кажется, такие наказания местных «художников» не пугают.

Стало известно, кто изрисовал новую остановку на «Родине» в Белгороде
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#Город#Вандалы#Родина#Новости Белгорода#Татьяна Алексютина#Остановка#Хулиганы#Белгород#Теггинг
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