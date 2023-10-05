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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:18

В Белгороде закрасили фасады домов на Щорса

Снова не в цвет: в Белгороде закрасили надписи вандалов на фасадах домов на Щорса

5 октября 2023, 12:16
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru
В Белгороде закрасили фасады домов на Щорса

В Белгороде закрасили чёрные надписи вандалов на домах полупрозрачной краской

Две недели назад на фасадах технических этажей домов №16 и 18 по ул. Щорса вандалы написали чёрной краской «SURE» и «PROUM KLAM». Сегодня стало известно, что надписи закрасили, хоть и не совсем качественно.

Огромные чёрные надписи на домах по ул. Щорса появились почти две недели назад. Сегодня журналистка Бел.Ру заметила, что их закрасили белой, почти что прозрачной краской.

Хоть сами надписи теперь не так заметны тем, кто едет по дороге из центра города, всё же над закрашиванием коммунальщики не сильно постарались: краска не подходит под тон фасада и настолько прозрачная, что из-под неё видны чёрные буквы.

Ранее такая же проблема была в центре Белгорода. Мэру жаловались, что одна из управляющих компаний маскирует надписи вандалов красками разных цветов. Тогда Валентин Демидов ответил, что рабочие делают акцент на оперативность. Однако на Щорса надписи закрасили спустя две недели, так что о скорости здесь речь точно не идёт.

В Белгороде закрасили фасады домов на ЩорсаВ Белгороде закрасили фасады домов на Щорса
В Белгороде закрасили фасады домов на Щорса
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru
В Белгороде вандалы разрисовали чёрной краской дома на Щорса
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#Вандалы#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Надписи#Закрасили
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