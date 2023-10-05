Снова не в цвет: в Белгороде закрасили надписи вандалов на фасадах домов на Щорса

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Огромные чёрные надписи на домах по ул. Щорса появились почти две недели назад. Сегодня журналистка Бел.Ру заметила, что их закрасили белой, почти что прозрачной краской.
Хоть сами надписи теперь не так заметны тем, кто едет по дороге из центра города, всё же над закрашиванием коммунальщики не сильно постарались: краска не подходит под тон фасада и настолько прозрачная, что из-под неё видны чёрные буквы.
Ранее такая же проблема была в центре Белгорода. Мэру жаловались, что одна из управляющих компаний маскирует надписи вандалов красками разных цветов. Тогда Валентин Демидов ответил, что рабочие делают акцент на оперативность. Однако на Щорса надписи закрасили спустя две недели, так что о скорости здесь речь точно не идёт.