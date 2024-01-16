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Published Сегодня, 11:02

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Грант

Гранты «Стального дерева» предоставят авторам лучших социальных проектов

16 января 2024, 11:02
Фото: Стойленский СГОК
Грант
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Стойленский ГОК и социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» объявляют о начале очередного приема заявок для получения грантов программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево». Программа направлена на поддержку общественно полезных идей активных белгородцев.

Прием заявок, как и в прошлом году, пройдет на специальной онлайн платформе программы. Сбор социальных инициатив продлится до 28 февраля. Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей конкурса объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, представителей муниципалитета, Стойленского ГОКа и фонда «Милосердие».

В Год семьи в России пристальное внимание будет уделяться инициативам, которые нацелены на поддержку семейных ценностей и материнства. Также в приоритете проекты, помогающие продвигать активное долголетие.

В этом году увеличился максимальный размер гранта — он составит 500 тысяч рублей, остальные суммы остались без изменения — 200 тысяч и 300 тысяч рублей. Все грантополучатели должны завершить проектные работы не позднее, чем за девять месяцев.

«Мы ожидаем, что на этот раз желающих принять участие в программе будет не меньше, чем в прошлом году, а их идеи будут еще более яркими и востребованными. Уже более четырехсот проектов „Стального дерева“ помогли изменить к лучшему жизнь людей в пяти регионах страны, — отметила исполнительный директор фонда „Милосердие“ Яна Шафоростова.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило более 100 заявок от жителей Белгородской области, 16 проектов были выбраны для реализации. Инициативы 2023 года помогли поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья, разработать культурные программы, провести образовательные и спортивные мероприятия.

Дополнительная информация о Фонде на сайте.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

Скачать фото и корпоративные видео Группы НЛМК можно в медиабанке по ссылке

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#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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