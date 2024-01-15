Взявшие микрозаймы белгородцы стали чаще жаловаться на работу МФО

Как рассказал управляющий белгородским отделением Банка России Андрей Беленко, с 1 января текущего года банки и микрофинансовые организации во время кредитования должны письменно уведомлять граждан о возможных трудностях с обслуживанием долга и штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов. Расчёт показателя долговой нагрузки будет применяться даже при оформлении кредитов и займов до 10 тыс. рублей, при увеличении лимита по кредитной карте, продлении договора по её использованию, при увеличении платежа по кредиту или займу. По словам Андрея Беленко, эти меры помогут белгородцам принимать взвешенные решения при получении кредита или займа.