Взявшие микрозаймы белгородцы стали чаще жаловаться на работу МФО

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В прошлом году от белгородцев поступило 1624 обращения в Банк России. 910 сообщений было связано с деятельностью кредитных организаций. В основном белгородцы жаловались на проблемы с погашением долгов, навязывание услуг страховых компаний, условия заключения договоров.
Кроме того, за год сократилось количество обращений, связанных с работой региональных страховых компаний — с 679 до 293 сообщений. Чаще всего вопросы касались оформления полисов ОСАГО (191 сообщение).
Снизилось число обращений в сфере рынка ценных бумаг, в частности, деятельности брокеров. Количество таких сообщений уменьшилось на 77% — до 18%. Также стало меньше жалоб на кредитные потребительские кооперативы (за год 20 сообщений).
При этом в 2023 году белгородцы стали чаще обращаться в Банк России, чтобы уточнить начисленные по акциям дивиденды и решить вопросы взаимодействия с микрофинансовыми организациями. За 12 месяцев от жителей региона поступило 281 сообщение по поводу работы МФО, в 2022 год — 269 обращений. Белгородцы жаловались на навязывание дополнительных услуг при оформлении микрозаймов, наличие комиссий, просили сделать перерасчёт, проверить задолженность.
Как рассказал управляющий белгородским отделением Банка России Андрей Беленко, с 1 января текущего года банки и микрофинансовые организации во время кредитования должны письменно уведомлять граждан о возможных трудностях с обслуживанием долга и штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов. Расчёт показателя долговой нагрузки будет применяться даже при оформлении кредитов и займов до 10 тыс. рублей, при увеличении лимита по кредитной карте, продлении договора по её использованию, при увеличении платежа по кредиту или займу. По словам Андрея Беленко, эти меры помогут белгородцам принимать взвешенные решения при получении кредита или займа.