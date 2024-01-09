Белгородский банк требует миллионы от Орла из-за Красного моста

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
История с реконструкцией Красного моста в Орле до сих пор не закончилась. Стало известно, что АО УКБ Белгородсоцбанк предъявило иск на 178 млн рублей к объединённому муниципальному заказчику Орла. Банк требует возмещения убытков при реконструкции упомянутого объекта. Как сообщается, Арбитражный суд Белгородской области уже принял заявление от истца.
Слушание состоится 13 февраля, уточняет источник. В качестве третьих лиц выступят представители бывшего подрядчика ООО «Ремспецмост», а также управления строительства города Орла. Как пояснили в редакции, в 2021 году мэрии удалось вернуть банковскую гарантию. Сделать это получилось из-за уголовного дела против руководства «Ремспецмоста» и банкротства предприятия. Также ранее стало известно, что Белгородсоцбанк хотел вернуть гарантию, поскольку подрядчик предоставил ему подложную документацию.
В апреле банк выдвинул требования городской администрации в размере 77 млн рублей. Третьим лицом в деле выступал «Ремспецмост». Орловский заказчик тогда потребовал отложить судебное заседание.
Затем стало известно, что Белгородсоцбанк пытается вернуть 200 млн рублей аванса, выплаченного мэрии Орла. Кредитная организация в судебном порядке собиралась расторгнуть контракт и вернуть себе гарантию за Красный мост.
Добавим, что рейтинг надёжности банка после скандальной истории в Орле снизился. Белгородсоцбанк выступал гарантом работ, но из-за сложившейся ситуации потерял очки в рейтинге кредитоспособности.