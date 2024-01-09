Белгородский банк требует миллионы от Орла из-за Красного моста

История с реконструкцией Красного моста в Орле до сих пор не закончилась. Стало известно, что АО УКБ Белгородсоцбанк предъявило иск на 178 млн рублей к объединённому муниципальному заказчику Орла. Банк требует возмещения убытков при реконструкции упомянутого объекта. Как сообщается, Арбитражный суд Белгородской области уже принял заявление от истца.