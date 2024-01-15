Полиция ищет двоих белгородцев: горожан просят обратить внимание на фото

Полиция Белгорода разыскивает двоих белгородцев

УМВД по Белгороду объявило розыск Ольги Кабановой и Алексея Овчинникова. По данным ведомства, мужчина совершил кражу, а женщина — мелкую кражу, когда находилась под административным наказанием. Всех, кто знает подробности об их местонахождении, просят обращаться в полицию.