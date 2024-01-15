Полиция ищет двоих белгородцев: горожан просят обратить внимание на фото

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду разыскивает 36-летнюю Ольгу Кабанову. На вид женщине около 30-35 лет, она худощавого телосложения с тёмными короткими волосами. Её рост составляет 165-170 см.
По информации правоохранительных органов, разыскиваемая белгородка совершила преступление по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию»).
За кражу в Белгороде также разыскивают 26-летнего Алексея Овчинникова. На вид мужчине 30-35 лет, он худощавого телосложения с тёмно-русыми короткими волосами. Его рост составляет 175-180 см.
Белгородцев, которые владеют информацией о местонахождении женщины и мужчины, просят сообщить об этом в полицию.
Ранее региональное УМВД разыскивало подозреваемого в угоне автомобиля жителя Губкинского городского округа.