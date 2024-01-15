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Published Сегодня, 15:02

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Полиция

Полиция ищет двоих белгородцев: горожан просят обратить внимание на фото

15 января 2024, 15:02
Фото: 1MI
Полиция

Полиция Белгорода разыскивает двоих белгородцев

УМВД по Белгороду объявило розыск Ольги Кабановой и Алексея Овчинникова. По данным ведомства, мужчина совершил кражу, а женщина — мелкую кражу, когда находилась под административным наказанием. Всех, кто знает подробности об их местонахождении, просят обращаться в полицию.

Отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду разыскивает 36-летнюю Ольгу Кабанову. На вид женщине около 30-35 лет, она худощавого телосложения с тёмными короткими волосами. Её рост составляет 165-170 см.

По информации правоохранительных органов, разыскиваемая белгородка совершила преступление по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию»).

За кражу в Белгороде также разыскивают 26-летнего Алексея Овчинникова. На вид мужчине 30-35 лет, он худощавого телосложения с тёмно-русыми короткими волосами. Его рост составляет 175-180 см.

Белгородцев, которые владеют информацией о местонахождении женщины и мужчины, просят сообщить об этом в полицию.

Ранее региональное УМВД разыскивало подозреваемого в угоне автомобиля жителя Губкинского городского округа.

Ольга КабановаОльга Кабанова
Алексей ОвчинниковАлексей Овчинников
Ольга Кабанова
Фото: региональное УМВД
Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении белгородца
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