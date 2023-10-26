Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении белгородца

Posted Вчера, 09:19
Published Вчера, 09:19
Modified Вчера, 09:21
Updated Вчера, 09:21
Полиция Белгорода разыскивает жителя региона, подозреваемого в совершении преступления. Речь идёт о покушении на угон автомобиля (ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 166 УК РФ).
Как сообщается, правоохранители ищут Ивана Хлудока. Молодому мужчине 30 лет, телосложение худощавое, рост 180 см, светлые короткие волосы. Известно, что белгородец зарегистрирован в селе Скородное Губкинского горокруга. Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в полицию по номерам 8-999-421-02-79 или 8 (4722) 31-01-28.
Напомним, в сентябре белгородка пожаловалась на шумных соседей в комментариях в соцсети. Сообщением заинтересовались в полиции. Как оказалось, шумевшим соседом оказался мужчина, находящийся в федеральном розыске.