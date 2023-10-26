Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении белгородца

Как сообщается, правоохранители ищут Ивана Хлудока. Молодому мужчине 30 лет, телосложение худощавое, рост 180 см, светлые короткие волосы. Известно, что белгородец зарегистрирован в селе Скородное Губкинского горокруга. Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в полицию по номерам 8-999-421-02-79 или 8 (4722) 31-01-28.