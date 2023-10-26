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Posted Вчера, 09:19

Published Вчера, 09:19

Modified Вчера, 09:21

Updated Вчера, 09:21

Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении белгородца

Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении белгородца

26 октября 2023, 09:19
Фото: 1MI
УМВД по Белгороду объявило розыск жителя Губкинского горокруга Ивана Хлудока. Молодого мужчину подозревают в покушении на угон автомобиля. Всех, кто знает подробности о его местонахождении, просят обращаться в полицию.
Сюжет
УМВД

Полиция Белгорода разыскивает жителя региона, подозреваемого в совершении преступления. Речь идёт о покушении на угон автомобиля (ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 166 УК РФ).

Как сообщается, правоохранители ищут Ивана Хлудока. Молодому мужчине 30 лет, телосложение худощавое, рост 180 см, светлые короткие волосы. Известно, что белгородец зарегистрирован в селе Скородное Губкинского горокруга. Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в полицию по номерам 8-999-421-02-79 или 8 (4722) 31-01-28.

Напомним, в сентябре белгородка пожаловалась на шумных соседей в комментариях в соцсети. Сообщением заинтересовались в полиции. Как оказалось, шумевшим соседом оказался мужчина, находящийся в федеральном розыске.

Фото: УМВД по Белгородской области
Шумный сосед белгородки оказался находящимся в федеральном розыске преступником
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#Белгородская область#Розыск#Угон#УМВД#Подозреваемый#Белгород#Наталья Корявых#Губкинский горокруг
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