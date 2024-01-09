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Белгородская область уложилась в план по смертности младенцев

Белгородская область уложилась в план по смертности младенцев

9 января 2024, 09:00
Фото: 1MI
О достижениях показателей нацпроекта «Здравоохранение» рассказал во время оперсовещания с правительством министр Андрей Иконников.

В 2022 году Белгородская область не выполнила показатели по младенческой смертности. План был 4, по факту же вышел показатель 4,3. В этом году был план 3,9, по факту вышло 3,5.

Тот показатель, который не был выполнен в прошлом году, в этом году был выполнен.
Андрей Иконников

Но не был выполнен план по строительству медицинских объектов — реконструкция здания поликлиники в Томаровке. Как заверил Иконников, причина «обоснованная» — Министерство здравоохранения РФ согласовало ситуацию. До марта объект должны сдать.

Тем не менее, как отметил Иконников, в 2023 году все 93 показателя нацпроекта были достигнуты медицинским сообществом.

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#Белгородская область#Здравоохранение#Реконструкция#Касается каждого#Показатели#Министр#Младенческая смертность#Нацпроект#Белгород#Андрей иконников#Министерство здравоохранения#Артем Черненко
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