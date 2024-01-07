Шестеро детей и взрослые: как себя чувствуют раненные при обстреле белгородцы

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством и рассказал о самочувствии жителей Белгорода, получивших ранения при обстреле 30 декабря. Глава региона проведал пострадавших в больницах.
В детской больнице лежат шестеро юных пациентов. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. При положительной динамике детей могут выписать в середине января, считают врачи.
В горбольнице №2 лечение проходят 25 человек. Тяжёлых пациентов среди них нет, поэтому они получают необходимую медпомощь и ожидают выписки. В областной больнице лечатся ещё 11 пациентов. Вопросов по содержанию и лечению у них нет.
Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления! И ещё раз со светлым праздником Рождества Христова!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области