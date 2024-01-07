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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Гладков посетил пострадавших после обстрела белгородцев

Шестеро детей и взрослые: как себя чувствуют раненные при обстреле белгородцы

7 января 2024, 12:07
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Гладков посетил пострадавших после обстрела белгородцев

Вячеслав Гладков проведал пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством и рассказал о самочувствии жителей Белгорода, которые пострадали при обстреле города 30 декабря. В больницах пока лежат шесть детей и более 30 взрослых.

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством и рассказал о самочувствии жителей Белгорода, получивших ранения при обстреле 30 декабря. Глава региона проведал пострадавших в больницах.

В детской больнице лежат шестеро юных пациентов. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. При положительной динамике детей могут выписать в середине января, считают врачи.

В горбольнице №2 лечение проходят 25 человек. Тяжёлых пациентов среди них нет, поэтому они получают необходимую медпомощь и ожидают выписки. В областной больнице лечатся ещё 11 пациентов. Вопросов по содержанию и лечению у них нет.

Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления! И ещё раз со светлым праздником Рождества Христова!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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