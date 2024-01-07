Шестеро детей и взрослые: как себя чувствуют раненные при обстреле белгородцы

В горбольнице №2 лечение проходят 25 человек. Тяжёлых пациентов среди них нет, поэтому они получают необходимую медпомощь и ожидают выписки. В областной больнице лечатся ещё 11 пациентов. Вопросов по содержанию и лечению у них нет.