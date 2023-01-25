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Posted Сегодня, 22:30

Published Сегодня, 22:30

Modified Сегодня, 22:30

Updated Сегодня, 22:30

Младенец отравился снюсом в Белгородской области

Сегодня, 22:30
Фото: 1MI
О происшествии рассказал Telegram-канал Mash. В УМВД России по Белгородской области подтвердили факт отравления ребёнка и дополнили, что проводят проверку.
Сюжет
Дети

Малыш 2022 года рождения отравился никотинсодержащим веществом 22 января. Об этом в отдел полиции № 1 сообщили медики, которые его осматривали. По данным Mash, восьмимесячный ребёнок съел снюс, который лежал на столе.

По факту отравления сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. На отца ребёнка составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей. Документ направили в комиссию по делам несовершеннолетних Белгорода.

Сообщается также, что семья на профилактическом не состоит, в поле зрения полиции ранее не попадала. Напомним, в первом полугодии 2022 года из-за ЧП в Белгородской области погибли 15 детей. Шестеро стали жертвами аварий, четверо утонули.

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#Ася Дугнист#Происшествия#Белгородская область#Дети#Снюс#Отравление#Никотин#Младенец
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