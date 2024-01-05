Белгородцев готовы принять в Калужской, Липецкой и Курской областях

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Белгорода в случае необходимости помогут с переездом в безопасное место. Если мест в ПВР не хватит, губернатор обратится за помощью к главам других регионов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил изданию «Подъём», что откликнется на просьбу: «Наши регионы давно дружат. И, конечно, при необходимости Калужская область подставит плечо и примет тех, кому это нужно».
Также помочь белгородцам смогут в Липецкой области: «Если просьба такая поступит, конечно, Липецкая область в стороне не останется и поможет, чем сможет».
О готовности помочь ранее заявлял и губернатор соседней Курской области Роман Старовойт. Помочь с переездом в другой регион предложила также российская журналистка Ксения Собчак.