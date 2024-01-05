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Белгородцев готовы принять в Калужской, Липецкой и Курской областях

Белгородцев готовы принять в Калужской, Липецкой и Курской областях

5 января 2024, 15:48
Фото: 1MI
Власти регионов заявили, что готовы оказать любую помощь жителям Белгорода, сообщает «Подъём».
Сюжет
Жилье

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Белгорода в случае необходимости помогут с переездом в безопасное место. Если мест в ПВР не хватит, губернатор обратится за помощью к главам других регионов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил изданию «Подъём», что откликнется на просьбу: «Наши регионы давно дружат. И, конечно, при необходимости Калужская область подставит плечо и примет тех, кому это нужно».

Также помочь белгородцам смогут в Липецкой области: «Если просьба такая поступит, конечно, Липецкая область в стороне не останется и поможет, чем сможет».

О готовности помочь ранее заявлял и губернатор соседней Курской области Роман Старовойт. Помочь с переездом в другой регион предложила также российская журналистка Ксения Собчак.

Собчак предложила жителям Белгорода помощь с переездом в другой регион
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#Общество#Белгородская область#Курская область#Липецкая область#Жилье#Переезд#Белгород#Алина Харина#Калужская область#Пункты ПВР
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