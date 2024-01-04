Экскаватор наехал на мину в Краснояружском районе: пострадал рабочий

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Updated Сегодня, 15:46
В Краснояружском районе близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий. По словам Вячеслава Гладкова, бригада скорой помощи сейчас доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается.
Напомним, что ранее на полигоне были обезврежены найденные в Белгороде боеприпасы. Работы по уничтожению неразорвавшихся взрывоопасных предметов прошли без последствий.