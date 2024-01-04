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Updated Сегодня, 15:46

Экскаватор наехал на мину в Краснояружском районе Белгородской области

Экскаватор наехал на мину в Краснояружском районе: пострадал рабочий

4 января 2024, 15:44
Фото: Bel.ru

Экскаватор наехал на мину в Краснояружском районе Белгородской области

Рабочий получил ранения лица и контузию. Бригада скорой сейчас доставляет его в горбольницу Белгорода. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Мина

В Краснояружском районе близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий. По словам Вячеслава Гладкова, бригада скорой помощи сейчас доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается.

Напомним, что ранее на полигоне были обезврежены найденные в Белгороде боеприпасы. Работы по уничтожению неразорвавшихся взрывоопасных предметов прошли без последствий.

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