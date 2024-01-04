Экскаватор наехал на мину в Краснояружском районе: пострадал рабочий

В Краснояружском районе близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий. По словам Вячеслава Гладкова, бригада скорой помощи сейчас доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается.