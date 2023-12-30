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Гладков попросил жителей Белгорода спуститься в укрытия: ракетная опасность

Гладков попросил жителей Белгорода спуститься в укрытия: ракетная опасность

30 декабря 2023, 12:47
Фото: Фонарь
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил всех жителей областного центра спуститься в укрытия и соблюсти все меры безопасности.
Сюжет
Пожары

В Белгороде объявили ракетную опасность, работала сирена. Жителей попросили спрятаться в укрытия и дождаться, когда угроза уйдёт.

Днём город обстреляли со стороны Украины. Точно известно о двух погибших детях и нескольких пострадавших. В Telegram-каналах сообщают о четверых убитых и трёх раненых.

После взрывов пожары возникли на Соборной площади Белгорода около катка и в других местах в центре и не только.

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#Евгений Грицков#Пострадавшие#Пожары#Соборная площадь#Украина#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Меры безопасности#Укрытия#Погибшие дети#Ракетная опасность
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