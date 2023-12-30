Гладков попросил жителей Белгорода спуститься в укрытия: ракетная опасность

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В Белгороде объявили ракетную опасность, работала сирена. Жителей попросили спрятаться в укрытия и дождаться, когда угроза уйдёт.
Днём город обстреляли со стороны Украины. Точно известно о двух погибших детях и нескольких пострадавших. В Telegram-каналах сообщают о четверых убитых и трёх раненых.
После взрывов пожары возникли на Соборной площади Белгорода около катка и в других местах в центре и не только.