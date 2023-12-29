«Задержек не бывает»: Глава белгородского СПК «Нива» рассказал о «помощниках» в поле

Все эти культуры требуют уборки, каждая в своё время, поэтому важно иметь надёжную технику и партнёра, который придёт на помощь в нужную минуту. Именно таким, по мнению Николая Мишнева, является Ростсельмаш. Аграрий отметил, что при необходимости задержек с запасными частями для сельхозтехники не бывает: «Быстро приезжают и всё устраняют».