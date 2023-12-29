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«Задержек не бывает»: Глава белгородского СПК «Нива» рассказал о «помощниках» в поле

«Задержек не бывает»: Глава белгородского СПК «Нива» рассказал о «помощниках» в поле

29 декабря 2023, 09:49
Фото: Ростсельмаш
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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» расположен в Шебекинском горокруге. В текущем году хозяйство первое закончило уборку зерновых культур. Достичь подобных результатов удалось благодаря технике Ростсельмаш. Подробнее рассказал председатель кооператива Николай Мишнев.

Предприятие СПК «Нива» является одним из лидеров среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Шебекинского горокруга.

Кроме успехов в животноводстве, в СПК очень тщательно занимаются полеводством. И земля откликается на заботу. Урожайность культур постоянно растёт. Обновляется парк сельскохозяйственной техники. К примеру, председатель кооператива Николай Мишнев начинал свою производственную деятельность с первых моделей техники Ростсельмаш. Сегодня компания входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники.

Предприятие располагает собственным центром инноваций, экспериментальной базой, современным производством полного технологического цикла.

А ещё под собственным брендом Ростсельмаш выпускает широкий модельный ряд машин и оборудования для сельскохозяйственных операций — от подготовки почвы до первичной переработки зерна, а также цифровые решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса. К примеру, платформа РСМ Агротроник.

Белгородские сельхозтоваропроизводители отмечают, что отечественная техника имеет ряд преимуществ. Как рассказал Мишнев, с компанией Ростсельмаш он сотрудничает давно. Сейчас для работы в поле СПК закупает зерноуборочные комбайны TORUM. Техника предназначена для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 45 тонн в час основного времени на зерновых, способная обработать за сезон до 2000 га.

Именно благодаря таким «помощникам» СПК «Нива» стало первым хозяйством в Шебекинском горокруге, которое закончило в текущем году уборку зерновых культур.

По словам главного агронома хозяйства Александра Пыжова, в текущем году озимая пшеница занимала 1100 гектаров, урожай удалось получить в размере 65,6 центнера с каждого гектара. Горох дал 18,3 центнера, его было 80 гектаров. Площадь ячменя — 330 гектаров, урожайность 49,6 центнера. Овса было 50 гектаров и урожайность его 50 центнеров с каждого гектара.

Кукурузой под силос хозяйство заняло 450 гектаров, под сою — 150. Ещё 180 гектаров заняла кукуруза на зерно и 600 га отдали под подсолнечник.

Все эти культуры требуют уборки, каждая в своё время, поэтому важно иметь надёжную технику и партнёра, который придёт на помощь в нужную минуту. Именно таким, по мнению Николая Мишнева, является Ростсельмаш. Аграрий отметил, что при необходимости задержек с запасными частями для сельхозтехники не бывает: «Быстро приезжают и всё устраняют».

Стоит отметить, что официальным представителем компании Ростсельмаш в Белгородской области является ООО «Агромакс».

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#Земля#Техника#Кукуруза#Уборка зерна#Белгород#Кристина Семенчук#Ростсельмаш#Нива#Сельскохозяйственная техника#Шебекинский горокруг
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