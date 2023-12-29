«Задержек не бывает»: Глава белгородского СПК «Нива» рассказал о «помощниках» в поле

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Предприятие СПК «Нива» является одним из лидеров среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Шебекинского горокруга.
Кроме успехов в животноводстве, в СПК очень тщательно занимаются полеводством. И земля откликается на заботу. Урожайность культур постоянно растёт. Обновляется парк сельскохозяйственной техники. К примеру, председатель кооператива Николай Мишнев начинал свою производственную деятельность с первых моделей техники Ростсельмаш. Сегодня компания входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники.
Предприятие располагает собственным центром инноваций, экспериментальной базой, современным производством полного технологического цикла.
А ещё под собственным брендом Ростсельмаш выпускает широкий модельный ряд машин и оборудования для сельскохозяйственных операций — от подготовки почвы до первичной переработки зерна, а также цифровые решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса. К примеру, платформа РСМ Агротроник.
Белгородские сельхозтоваропроизводители отмечают, что отечественная техника имеет ряд преимуществ. Как рассказал Мишнев, с компанией Ростсельмаш он сотрудничает давно. Сейчас для работы в поле СПК закупает зерноуборочные комбайны TORUM. Техника предназначена для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 45 тонн в час основного времени на зерновых, способная обработать за сезон до 2000 га.
Именно благодаря таким «помощникам» СПК «Нива» стало первым хозяйством в Шебекинском горокруге, которое закончило в текущем году уборку зерновых культур.
По словам главного агронома хозяйства Александра Пыжова, в текущем году озимая пшеница занимала 1100 гектаров, урожай удалось получить в размере 65,6 центнера с каждого гектара. Горох дал 18,3 центнера, его было 80 гектаров. Площадь ячменя — 330 гектаров, урожайность 49,6 центнера. Овса было 50 гектаров и урожайность его 50 центнеров с каждого гектара.
Кукурузой под силос хозяйство заняло 450 гектаров, под сою — 150. Ещё 180 гектаров заняла кукуруза на зерно и 600 га отдали под подсолнечник.
Все эти культуры требуют уборки, каждая в своё время, поэтому важно иметь надёжную технику и партнёра, который придёт на помощь в нужную минуту. Именно таким, по мнению Николая Мишнева, является Ростсельмаш. Аграрий отметил, что при необходимости задержек с запасными частями для сельхозтехники не бывает: «Быстро приезжают и всё устраняют».
Стоит отметить, что официальным представителем компании Ростсельмаш в Белгородской области является ООО «Агромакс».