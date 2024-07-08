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Сельскохозяйственная техника

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2024
Гладков: ВСУ намерено поджигают технику аграриев в полях
8 июля, 06:29
2023
«Задержек не бывает»: Глава белгородского СПК «Нива» рассказал о «помощниках» в поле
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» расположен в Шебекинском горокруге. В текущем году хозяйство первое закончило уборку зерновых культур. Достичь подобных результатов удалось благодаря технике Ростсельмаш. Подробнее рассказал председатель кооператива Николай Мишнев.
29 декабря 2023, 09:49
Белгородский «Белагромаш-Сервис» проиграл суд на 96 млн рублей
В феврале московское акционерное общество «Росагролизинг» подало иск в Арбитражный суд на «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова». От белгородской компании потребовали признать сделки по договорам купли-продажи недействительными и выплатить 96 млн рублей.
14 октября 2023, 08:41
Крупный белгородский агрохолдинг закупил новые тракторы
18 сентября 2023, 10:47
2020
«ПРОМАГРО» Константина Клюки направило 240 млн рублей на приобретение сельхозтехники
Современную сельскохозяйственную технику АПХ «ПРОМАГРО» приобрёл для расширения технического парка Агрофирмы «Красненская» в преддверии посевной кампании.
13 апреля 2020, 11:07
Comer Industries – от пионерии к совершенству
Выбирая технику, каждый фермер стремится получить лучший вариант и лучшую модель трактора или комбайна, самые качественные запчасти, чтобы не чинить без конца машины.
11 апреля 2020, 09:03

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