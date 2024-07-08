Сельскохозяйственная техника

Белгородский «Белагромаш-Сервис» проиграл суд на 96 млн рублей

В феврале московское акционерное общество «Росагролизинг» подало иск в Арбитражный суд на «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова». От белгородской компании потребовали признать сделки по договорам купли-продажи недействительными и выплатить 96 млн рублей.