Белгородским военнослужащим закупили более 100 новых автомобилей

Также за это время область приобрела 69 авто повышенной проходимости, 408 квадрокоптеров, 276 антидроновых ружей, 1507 оптических приборов, 4409 единиц средств связи, 1263 бронежилета, 558 защитных шлемов. Помимо этого, в преддверии Нового года в Луганск, Херсон и Запорожье было отправлено несколько машин с необходимыми товарами.