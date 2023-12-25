Белгородским военнослужащим закупили более 100 новых автомобилей

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Сегодня Народный фронт предал новые автомобили «УАЗ» белгородским бойцам. Военнослужащим передали 100 автомобилей, которые будут задействованы в зоне СВО и на территории Белгородской области. Решение о покупке 1,5 тысячи машин для военнослужащих принял Владимир Путин.
Практически еженедельно мы отправляем гуманитарные грузы в зоны проведения СВО. С начала мобилизации передали свыше 6 тысяч тонн грузов, более тысячи кубометров леса и досок, несколько десятков тонн медицинских препаратов и оборудования.
Вячеслав Гладков
Также за это время область приобрела 69 авто повышенной проходимости, 408 квадрокоптеров, 276 антидроновых ружей, 1507 оптических приборов, 4409 единиц средств связи, 1263 бронежилета, 558 защитных шлемов. Помимо этого, в преддверии Нового года в Луганск, Херсон и Запорожье было отправлено несколько машин с необходимыми товарами.