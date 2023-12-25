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Published Сегодня, 18:08

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Updated Сегодня, 18:12

Белгородским военнослужащим закупили более 100 новых автомобилей

Белгородским военнослужащим закупили более 100 новых автомобилей

25 декабря 2023, 18:08
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
25 декабря ключи от машин бойцам передали представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“ Михаил Кузнецов. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня Народный фронт предал новые автомобили «УАЗ» белгородским бойцам. Военнослужащим передали 100 автомобилей, которые будут задействованы в зоне СВО и на территории Белгородской области. Решение о покупке 1,5 тысячи машин для военнослужащих принял Владимир Путин.

Практически еженедельно мы отправляем гуманитарные грузы в зоны проведения СВО. С начала мобилизации передали свыше 6 тысяч тонн грузов, более тысячи кубометров леса и досок, несколько десятков тонн медицинских препаратов и оборудования.
Вячеслав Гладков

Также за это время область приобрела 69 авто повышенной проходимости, 408 квадрокоптеров, 276 антидроновых ружей, 1507 оптических приборов, 4409 единиц средств связи, 1263 бронежилета, 558 защитных шлемов. Помимо этого, в преддверии Нового года в Луганск, Херсон и Запорожье было отправлено несколько машин с необходимыми товарами.

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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Автомобиль#Военнослужащие#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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