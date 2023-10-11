Военнослужащим из Белгородской области отвезли гумпомощь в ДНР

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Белгородским военнослужащим отвезли гуманитарную помощь в Донецкую народную республику. В ДНР ездили сотрудники управления общественной безопасности правительства региона.
Бойцам привезли необходимые для подготовки к зиме вещи, снаряжение, оборудование, обмундирование, подарки и письма от родных. Для военных теперь готовят новую партию гуманитарной помощи.
Ранее бойцам отвезли продукты и обмундирование в ЛНР. Партию гумпомощи военным возили в Кременную. Как тогда сообщил губернатор Вячеслав Гладков, эта работа продолжается практически еженедельно.
Также отвезти партию необходимого оборудования и снаряжения власти планировали в конце августа.
Добавим, что в тот же период белгородский чиновник стал командиром подразделения на СВО. Тогда же власти отправили очередную партию гумпомощи и встретились с ним. Антон Шопин, экс-замминистра ЖКХ, решил стать добровольцем и уйти в зону спецоперации в мае текущего года.