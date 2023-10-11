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Гумпомощь для военных

Военнослужащим из Белгородской области отвезли гумпомощь в ДНР

11 октября 2023, 09:15
Фото: 1MI
Гумпомощь для военных
Бойцы получили снаряжение, оборудование, обмундирование, подарки и письма от родных. Для военных уже готовят новую партию помощи, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородским военнослужащим отвезли гуманитарную помощь в Донецкую народную республику. В ДНР ездили сотрудники управления общественной безопасности правительства региона.

Бойцам привезли необходимые для подготовки к зиме вещи, снаряжение, оборудование, обмундирование, подарки и письма от родных. Для военных теперь готовят новую партию гуманитарной помощи.

Ранее бойцам отвезли продукты и обмундирование в ЛНР. Партию гумпомощи военным возили в Кременную. Как тогда сообщил губернатор Вячеслав Гладков, эта работа продолжается практически еженедельно.

Также отвезти партию необходимого оборудования и снаряжения власти планировали в конце августа.

Добавим, что в тот же период белгородский чиновник стал командиром подразделения на СВО. Тогда же власти отправили очередную партию гумпомощи и встретились с ним. Антон Шопин, экс-замминистра ЖКХ, решил стать добровольцем и уйти в зону спецоперации в мае текущего года.

Белгородским бойцам отвезли продукты и обмундирование в ЛНР
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#Белгородская область#Бойцы#Военнослужащие#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Спецоперация#ЛДНР#Антон Шопин#Гумпомощь
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