Военнослужащим из Белгородской области отвезли гумпомощь в ДНР

Добавим, что в тот же период белгородский чиновник стал командиром подразделения на СВО. Тогда же власти отправили очередную партию гумпомощи и встретились с ним. Антон Шопин, экс-замминистра ЖКХ, решил стать добровольцем и уйти в зону спецоперации в мае текущего года.