Гладков дал новые поручения по мерам поддержки для белгородских военнослужащих

Выплата в размере 50 тыс. рублей доступна жёнам призывников за рождение ребёнка после 24 февраля 2022 года. Ежемесячно семьям предоставляется выплата в 3 тыс. рублей на питание детей до 18 лет. Эта же выплата доступна и для тех, кто учится очно, и кому меньше 23 лет.