Гладков дал новые поручения по мерам поддержки для белгородских военнослужащих

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В Белгородской области действует ряд выплат для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Меры поддержки распространяются и на их семьи.
Губернатор Вячеслав Гладков дал новые поручения главам муниципалитетов и правительству региона по мерам поддержки. Так, руководителям администраций нужно до 1 ноября 2023 года провести подомовой обход и проверить, в каких условиях живут семьи участников СВО. В случае необходимости семьям необходимо оказать посильную помощь.
Конечно, приобрести жильё или сделать капремонт мы не сможем, потому что это уже сильно большой объём работы. Но там, где потребуется мужская сила и профессиональное отношение к проблеме, там обязательно помощь должна быть оказана. Мне будет нужен еженедельный отчёт.
Вячеслав Гладков
Поручение от главы региона получило и областное правительство. От чиновников требуется перенести все формы поддержки, в том числе единовременную выплату в 100 тыс. рублей, с 1 ноября 2023 года с мобилизованных на служащих в зоне СВО всех родов войск. Помощь будет предоставляться по заявлениям.
Также Гладков предложил с 1 ноября сделать такую же выплату для белгородцев, служащих в ЧВК. «Но не задним числом, а именно с 1 ноября, кто будет принимать участие в специальной военной операции», — объяснил губернатор. Пока необходимо сформулировать само предложение. Документ должны опубликовать на следующей неделе.
В регионе продолжают действовать и другие меры поддержки военнослужащих. Подробнее об этом рассказали в правительстве области.
Белгородцам, которых призвали в рамках мобилизации, а также контрактникам установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей. В числе мер поддержки также есть единовременная денежная выплата по ранению в размере 500 тыс. рублей, ежемесячная социальная выплата в размере минимальной оплаты труда. Указанная мера поддержки доступна участникам СВО, не имевшим постоянного дохода до призыва по мобилизации. Кроме того, мобилизованным сохраняют среднюю зарплату.
Выплата в размере 50 тыс. рублей доступна жёнам призывников за рождение ребёнка после 24 февраля 2022 года. Ежемесячно семьям предоставляется выплата в 3 тыс. рублей на питание детей до 18 лет. Эта же выплата доступна и для тех, кто учится очно, и кому меньше 23 лет.
Ещё среди мер поддержки указана выплата в 15 тыс. рублей на приобретение школьной и спортивной формы детям военнослужащих. Причём деньги выплачиваются на каждого ребёнка.
Для детей военнослужащих организовывают новогодние праздники. Среди мер поддержки также — патронаж семей социальными службами, оказание психологической и юридической помощи, помощь по дому, обслуживание инвалидов и пожилых родственников.
В случае гибели военнослужащего каждому члену семьи выплачивают по 3 млн рублей. На семью выплачивают 25 тыс. рублей ко Дню России. Каждому ребёнку выделяют по 15 тыс. рублей на приобретение школьной и спортивной формы (для детей погибших военнослужащих).