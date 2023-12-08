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Published Сегодня, 07:03

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Гладков перечислил пункты приёма подарков для бойцов

Куда белгородцы могут отнести новогодние подарки для военнослужащих?

8 декабря 2023, 07:03
Фото: Midjourney

Гладков перечислил пункты приёма подарков для бойцов

Приближается Новый год, поэтому волонтёры в Белгородской области начали собирать подарки для военнослужащих. Передать тёплую одежду, продукты или сладости может любой желающий. По всему региону открыли 23 пункта приёма подарков.
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СВО

Белгородцам предложили поздравить военнослужащих с Новым годом. Сдать подарки можно в любом муниципальном образовании Белгородской области. На сегодняшний день свой вклад в поздравление военнослужащих внесли уже 1,5 тыс. человек.

Чаще всего белгородцы приносят тёплые вещи, продукты питания, медикаменты или сладкие новогодние подарки. А жители Нового Оскола объединились и решили связать много носков: они привезли 50 пар в местную администрацию. Дети из Алексеевского округа подготовили для военных рисунки.

Подарки принимают волонтёры в пунктах сбора гуманитарной помощи #МыВместе. Всего работает 23 пункта:

  1. Центр культурного развития «Солнечный» в Алексеевке: Никольская площадь, 5;
  2. Культурный центр «Октябрь» в Белгороде: улица Н. Островского, 20;
  3. Центр молодёжных инициатив в посёлке Октябрьский: улица Матросова, д. 1;
  4. Борисовский центр молодёжи в посёлке Борисовка: площадь Ушакова, 16;
  5. Центр молодёжных инициатив в Валуйках: улица Степана Разина, 12;
  6. Гостиница «Центральная» в посёлке Вейделевка: улица Центральная, 13
  7. ТЦ «Волконский» в посёлке Волоконовка: улица Ленина, 1;
  8. Центр молодёжных инициатив в Грайвороне: улица Ленина, 22в;
  9. Центр молодёжных инициатив в Губкине: улица Мира, 20;
  10. Культурно-общественный центр в посёлке Ивня: улица Ленина, 22;
  11. Центр молодёжных инициатив в Короче: улица Пролетарская, 39;
  12. Союз поддержки матерей и жён военнослужащих в селе Красное: улица Октябрьская, 108;
  13. Центр молодёжных инициатив в Бирюче: Соборная площадь, 3;
  14. Союз поддержки матерей и жён военнослужащих в посёлке Красная Яруга: улица Центральная, 79;
  15. Центр культурного развития «Оскол» в Новом Осколе: улица Ливенская, 130а;
  16. Центр молодёжных инициатив в Прохоровке: улица Советская, 69;
  17. Центр культурного развития «Молодёжный» в посёлке Ракитное: улица Пролетарская, 20б (понедельник, четверг);
  18. Добро.Центр в посёлке Ракитное: улица Пролетарская, 20 А (понедельник — пятница);
  19. Центр молодёжных инициатив в посёлке Ровеньки: улица Ленина, 61;
  20. Общежитие СОФ МГРИ в Старом Осколе: улица Ленина, 13;
  21. Центр молодёжных инициатив в посёлке Чернянка: площадь Октябрьская, 12;
  22. Центр культурного развития в Шебекино: улица Лихачёва, 6а;
  23. Центр молодёжных инициатив в Строителе: улица Ленина, 14.
Тёплые вещи, сети и письма: белгородским военным привезли в ЛНР и ДНР нужные вещи
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#Белгородская область#Подарки#Новогодние подарки#Военнослужащие#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Александра Склярова
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