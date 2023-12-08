Куда белгородцы могут отнести новогодние подарки для военнослужащих?

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Белгородцам предложили поздравить военнослужащих с Новым годом. Сдать подарки можно в любом муниципальном образовании Белгородской области. На сегодняшний день свой вклад в поздравление военнослужащих внесли уже 1,5 тыс. человек.
Чаще всего белгородцы приносят тёплые вещи, продукты питания, медикаменты или сладкие новогодние подарки. А жители Нового Оскола объединились и решили связать много носков: они привезли 50 пар в местную администрацию. Дети из Алексеевского округа подготовили для военных рисунки.
Подарки принимают волонтёры в пунктах сбора гуманитарной помощи #МыВместе. Всего работает 23 пункта: