Куда белгородцы могут отнести новогодние подарки для военнослужащих?

Чаще всего белгородцы приносят тёплые вещи, продукты питания, медикаменты или сладкие новогодние подарки. А жители Нового Оскола объединились и решили связать много носков: они привезли 50 пар в местную администрацию. Дети из Алексеевского округа подготовили для военных рисунки.