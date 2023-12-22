Подозрительные пельмени привезли в белгородский магазин из Кабардино-Балкарии

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Из Кабардино-Балкарии в Белгородскую область привезли пельмени, произведённые с нарушениями. Управление Россельхознадзора выявило производство готовой мясной продукции из неучтённого сырья на территории республики.
Специалисты выяснили, что ООО «Велес-Агро» из Прохладненского района произвело 493 кг пельменей «Домашние». Готовили их из всего 64 кг мяса и 110 куриных яиц. Как отметили в ведомстве, это может говорить о том, что производитель использует неучтённое сырьё.
Таким образом, некачественная продукция могла попасть в оборот. Известно, что «странные» пельмени успели отправить в магазины Нальчика и Северного в Белгородском районе.
Россельхознадзор объявил производителю предостережение о недопустимости нарушений законодательства.