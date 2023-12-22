Подозрительные пельмени привезли в белгородский магазин из Кабардино-Балкарии

Специалисты выяснили, что ООО «Велес-Агро» из Прохладненского района произвело 493 кг пельменей «Домашние». Готовили их из всего 64 кг мяса и 110 куриных яиц. Как отметили в ведомстве, это может говорить о том, что производитель использует неучтённое сырьё.