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Пельмени

Подозрительные пельмени привезли в белгородский магазин из Кабардино-Балкарии

22 декабря 2023, 10:12
Фото: Midjourney
Пельмени

Россельхознадзор предупредил белгородцев о сомнительных пельменях с Кавказа

В Белгородскую область из Кабардино-Балкарии привезли пельмени. Правда, произвели их с нарушениями. Дело в том, что из 64 кг мяса производитель сделал почти полтонны пельменей. Подробности сообщают в северо-кавказском управлении Россельхознадзора.

Из Кабардино-Балкарии в Белгородскую область привезли пельмени, произведённые с нарушениями. Управление Россельхознадзора выявило производство готовой мясной продукции из неучтённого сырья на территории республики.

Специалисты выяснили, что ООО «Велес-Агро» из Прохладненского района произвело 493 кг пельменей «Домашние». Готовили их из всего 64 кг мяса и 110 куриных яиц. Как отметили в ведомстве, это может говорить о том, что производитель использует неучтённое сырьё.

Таким образом, некачественная продукция могла попасть в оборот. Известно, что «странные» пельмени успели отправить в магазины Нальчика и Северного в Белгородском районе.

Россельхознадзор объявил производителю предостережение о недопустимости нарушений законодательства.

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#Белгородская область#Белгородский район#Мясо#Пельмени#Белгород#Наталья Корявых#Кабардино-балкария
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