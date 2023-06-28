В Белгородской области превышение норм антибиотиков нашли в свинине и молоке

Ранее сообщалось, что белгородские эксперты проверили красную икру. В образцах нашли плесень, дрожжи, стафилококк и кишечную палочку. А ДНК лососёвых обнаружены не были. Икру признали опасной для употребления, она не прошла ни одно лабораторное испытание.