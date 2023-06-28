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В Белгородской области превышение норм антибиотиков нашли в свинине и молоке

28 июня 2023, 14:35
Фото: 1MI
Исследования провели химики белгородской испытательной лаборатории. В межрегиональном управлении Россельхознадзора уточнили, что нарушения чаще всего выявляли в свинине и свиных субпродуктах, молоке и молочной продукции.

С начала года специалисты белгородской испытательной лаборатории провели более 8 тыс. исследований по определению остаточного содержания лекарственных средств в пищевой продукции. 63% исследований от общего количества — заказы от крупных агрохолдингов, частных лиц.

По результатам проверок выявлено 53 случая несоответствия требованиям. 23 из них — превышение норм антибиотиков тетрациклиновой группы. Лидерами антирейтинга также стали кокцидиостатики. Их обнаружили в 13 пробах.

Нарушения чаще всего выявляли в свинине, свиных субпродуктах, молоке, молочной и готовой продукции.

Ранее сообщалось, что белгородские эксперты проверили красную икру. В образцах нашли плесень, дрожжи, стафилококк и кишечную палочку. А ДНК лососёвых обнаружены не были. Икру признали опасной для употребления, она не прошла ни одно лабораторное испытание.

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#Таисия Некрасова#Продукты#Общество#Россельхозадзор#Продукция#Молочная продукция#Антибиотики#Некачественное мясо#Белгородская область#Белгород#Лаборатория#Химическая лаборатория
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