В Белгородской области превышение норм антибиотиков нашли в свинине и молоке

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
С начала года специалисты белгородской испытательной лаборатории провели более 8 тыс. исследований по определению остаточного содержания лекарственных средств в пищевой продукции. 63% исследований от общего количества — заказы от крупных агрохолдингов, частных лиц.
По результатам проверок выявлено 53 случая несоответствия требованиям. 23 из них — превышение норм антибиотиков тетрациклиновой группы. Лидерами антирейтинга также стали кокцидиостатики. Их обнаружили в 13 пробах.
Нарушения чаще всего выявляли в свинине, свиных субпродуктах, молоке, молочной и готовой продукции.
Ранее сообщалось, что белгородские эксперты проверили красную икру. В образцах нашли плесень, дрожжи, стафилококк и кишечную палочку. А ДНК лососёвых обнаружены не были. Икру признали опасной для употребления, она не прошла ни одно лабораторное испытание.