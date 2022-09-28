Россельхознадзор не смог привлечь к ответственности «Приосколье» за нарушения

В ноябре 2021 года в детском саду в Брянской области взяли пробу замороженной тушки цыплёнка-бройлера от производителя «Приосколье». Продукцию в регион привезли из Белгородской области.
В пробе специалисты Брянской МВЛ обнаружили остаточные количества антибиотика энрофлоксацина (4 мкг/кг) и диклазурила (12,7 мкг/кг). Россельхознадзор по Брянской, Смоленской и Калужской областям установил, что продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», и подал в суд на «Приосколье». Ведомство требовало привлечь компанию к административной ответственности (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей штрафа).
Арбитражный суд Белгородской области, впрочем, требование межрегионального управления Россельхознадзора не удовлетворил. В суде установили, что ведомство не доказало состава правонарушения в действиях компании.
Тогда Россельхознадзор обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа. Однако и там не нашли оснований для отмены решения суда первой инстанции. В итоге апелляционную жалобу ведомства оставили без удовлетворения.