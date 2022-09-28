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Россельхознадзор не смог привлечь к ответственности «Приосколье» за нарушения

28 сентября, 11:02
В детском саду в Брянской области специалисты взяли пробу тушки цыплёнка-бройлера, продукцию произвели в Белгородской области. По итогам исследования в образце мяса птицы нашли в том числе антибиотик. Россельхознадзор попытался привлечь «Приосколье» к ответственности, но в двух судах ему отказали.

В ноябре 2021 года в детском саду в Брянской области взяли пробу замороженной тушки цыплёнка-бройлера от производителя «Приосколье». Продукцию в регион привезли из Белгородской области.

В пробе специалисты Брянской МВЛ обнаружили остаточные количества антибиотика энрофлоксацина (4 мкг/кг) и диклазурила (12,7 мкг/кг). Россельхознадзор по Брянской, Смоленской и Калужской областям установил, что продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», и подал в суд на «Приосколье». Ведомство требовало привлечь компанию к административной ответственности (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей штрафа).

Арбитражный суд Белгородской области, впрочем, требование межрегионального управления Россельхознадзора не удовлетворил. В суде установили, что ведомство не доказало состава правонарушения в действиях компании.

Тогда Россельхознадзор обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа. Однако и там не нашли оснований для отмены решения суда первой инстанции. В итоге апелляционную жалобу ведомства оставили без удовлетворения.

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