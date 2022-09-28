Россельхознадзор не смог привлечь к ответственности «Приосколье» за нарушения

В детском саду в Брянской области специалисты взяли пробу тушки цыплёнка-бройлера, продукцию произвели в Белгородской области. По итогам исследования в образце мяса птицы нашли в том числе антибиотик. Россельхознадзор попытался привлечь «Приосколье» к ответственности, но в двух судах ему отказали.

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