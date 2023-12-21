Сотрудница СГОКа — в числе лучших специалистов по охране труда Старого Оскола

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:40
Елена Нефедова трудится на Стойленском ГОКе 11 лет. До 2016 года работала инженером-переводчиком на фабрике окомкования, затем оператором пульта управления. В 2021 году переведена на должность специалиста управления охраны труда и промышленной безопасности. Участвовала в корпоративных конкурсах «Молодой лидер» и «Инженер года». Внесла несколько рационализаторских идей, которые успешно реализовали на СГОКе. Отмечена благодарственным письмом главы Старооскольского городского округа.
«Больше всего в своей работе я ценю людей. Моя цель — помочь увидеть коллегам важность соблюдения требований охраны труда, мотивировать сотрудников на активное участие в жизни комбината в области ОТиПБ, и безусловно, добавить новые знания и навыки», — комментирует Елена Нефедова.
Конкурс «Лучший специалист по охране труда» проводится по инициативе министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области. Победителей выбирают в двух этапах по восьми номинациям.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.