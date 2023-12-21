Сотрудница СГОКа — в числе лучших специалистов по охране труда Старого Оскола

Елена Нефедова трудится на Стойленском ГОКе 11 лет. До 2016 года работала инженером-переводчиком на фабрике окомкования, затем оператором пульта управления. В 2021 году переведена на должность специалиста управления охраны труда и промышленной безопасности. Участвовала в корпоративных конкурсах «Молодой лидер» и «Инженер года». Внесла несколько рационализаторских идей, которые успешно реализовали на СГОКе. Отмечена благодарственным письмом главы Старооскольского городского округа.