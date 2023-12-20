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ЛЭП в виде льва

ЛЭП в виде льва и диорама: что белгородцам нестыдно показать туристам?

20 декабря 2023, 10:23
Фото: 1MI
ЛЭП в виде льва

Жители Белгорода назвали главные достопримечательности города

Недавно мэрия Белгорода устраивала опрос: горожан спрашивали, какие места в Белгороде стоит включить в список достопримечательностей, чтобы показывать туристам города. Респонденты упомянули минимум 16 мест.
Сюжет
Туризм

В Белгороде провели опрос, какие места и достопримечательности стоит включить в паспорт туриста. Вчера, 19 декабря, стали известны итоги.

Выяснилось, что многие белгородцы хотят видеть в туристическом маршруте Соборную площадь, музей-диораму, художественный и краеведческий музеи, музей народной культуры, филармонию, смотровую площадку у памятника Князю Владимиру, парк Победы, старинные городские усадьбы, набережную Везёлки, Пушкинскую аллею, ЛЭП в виде льва и многое другое.

В городской администрации пообещали, что все предложения войдут в окончательный вариант путеводителя. Первыми его получат гости фестиваля вареников, который состоится в старый Новый год.

Паспорт туриста — это компактный путеводитель по достопримечательностям Белгорода. В нём можно будет найти советы и скидки.

В Белгородском районе создадут путеводитель по историко-культурным объектам
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#Туризм#Новости Белгорода#Достопримечательности#Белгород#Путеводитель#Александра Склярова
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