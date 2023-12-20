ЛЭП в виде льва и диорама: что белгородцам нестыдно показать туристам?

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Белгороде провели опрос, какие места и достопримечательности стоит включить в паспорт туриста. Вчера, 19 декабря, стали известны итоги.
Выяснилось, что многие белгородцы хотят видеть в туристическом маршруте Соборную площадь, музей-диораму, художественный и краеведческий музеи, музей народной культуры, филармонию, смотровую площадку у памятника Князю Владимиру, парк Победы, старинные городские усадьбы, набережную Везёлки, Пушкинскую аллею, ЛЭП в виде льва и многое другое.
В городской администрации пообещали, что все предложения войдут в окончательный вариант путеводителя. Первыми его получат гости фестиваля вареников, который состоится в старый Новый год.
Паспорт туриста — это компактный путеводитель по достопримечательностям Белгорода. В нём можно будет найти советы и скидки.