Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

На выплаты одарённым белгородским детям выделили 84,2 млн рублей

На выплаты одарённым белгородским детям выделили 84,2 млн рублей

18 декабря 2023, 08:29
Фото: Midjourney
Речь идёт о победителях и призёрах Всероссийской олимпиады школьников, 100-балльниках, а также студентах колледжей и вузов. Подробнее рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.

Как отметил чиновник, в Белгородской области предусмотрен ряд региональных мер поддержки одарённым детям. Это:

  1. Единоразовая премия губернатора призёрам и победителям регионального этапа:
  • победитель — 14 тысяч рублей;
  • призёр — 7 тысяч рублей.
  1. Единоразовая премия губернатора победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — 30 тысяч рублей.
  2. Единоразовая премия губернатора 100-балльникам — 50 тысяч рублей.
  3. Ежемесячная стипендия губернатора одарённым детям — 5000 рублей
  4. Ежемесячная стипендия губернатора:
  • студентам колледжей — 5000 рублей;
  • студентам вузов — 5000 рублей;
  • аспирантам — 7000 рублей;
  • докторантам — 10 000 рублей.
  1. Ежемесячная стипендия губернатора молодёжному активу — 10 тысяч рублей.
  2. Единоразовая премия лауреатам областного молодёжного конкурса «Молодость Белгородчины» — от 30 до 50 тысяч рублей.
Фото: Из оперативного совещания правительства области

Всего средства получили 1765 человек. Объём финансирования составил 84,2 млн рублей.

Такое стимулирование предусмотрено не только в адрес обучающихся, но и педагогов и наставников. Только на эти цели в текущем году из регионального бюджета было выделено свыше 35 млн рублей.
Андрей Милёхин

Милёхин добавил, что в качестве меры поддержки также предусмотрены средства на участие детей в конкурсах и олимпиадах. Есть и ряд других предложений со стороны министерства образования.

Министерство уже прорабатывает внесение изменений в положение о стипендиях губернатора для студентов колледжей и вузов, определив следующие критерии по номинациям: достижения в учёбе и науке, спортивные достижения, достижения в сфере творчества и культуры, военно-патриотическая работа и т. д. А ещё прорабатываем вопрос учреждения разовой премии для победителей Всероссийской олимпиады школьников.
Андрей Милёхин
«Обид хватает». Гладков — о создании системы поддержки одарённых белгородских детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал об открытии центра поддержки одарённых детейСтойленец Валерий Князькин стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого ОсколаПроект центра для одарённых детей под Белгородом обойдётся в 8 млн рублей
#Школьники#Дети#Студенты#Стипендия#Премия#Область#Олимпиада#Белгород#Кристина Семенчук#Министр образования
Подпишитесь
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Сегодня, 12:21
Молодые белгородцы хотят снять сериал о жизни в регионе
Сегодня, 09:42
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Сегодня, 12:52
Пьянства не было, нового директора пока не выбрали: что происходит в «Красиво»
Сегодня, 10:13
В Белгородской области заработал автообмен данными между энергетиками и спасателями
Сегодня, 10:35
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Сегодня, 09:14