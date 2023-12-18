На выплаты одарённым белгородским детям выделили 84,2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как отметил чиновник, в Белгородской области предусмотрен ряд региональных мер поддержки одарённым детям. Это:
Всего средства получили 1765 человек. Объём финансирования составил 84,2 млн рублей.
Такое стимулирование предусмотрено не только в адрес обучающихся, но и педагогов и наставников. Только на эти цели в текущем году из регионального бюджета было выделено свыше 35 млн рублей.
Андрей Милёхин
Милёхин добавил, что в качестве меры поддержки также предусмотрены средства на участие детей в конкурсах и олимпиадах. Есть и ряд других предложений со стороны министерства образования.
Министерство уже прорабатывает внесение изменений в положение о стипендиях губернатора для студентов колледжей и вузов, определив следующие критерии по номинациям: достижения в учёбе и науке, спортивные достижения, достижения в сфере творчества и культуры, военно-патриотическая работа и т. д. А ещё прорабатываем вопрос учреждения разовой премии для победителей Всероссийской олимпиады школьников.
Андрей Милёхин