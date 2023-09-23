Гладков рассказал об открытии центра поддержки одарённых детей

Два года назад, по поручению президента Владимира Путина, на территории образовательного комплекса «Алгоритм успеха» в Белгородской области был создан инновационный образовательный центр для одаренных детей. За это время Центр стал организатором и координатором различных региональных мероприятий, олимпиад и соревнований, в которых приняло участие около 9500 школьников 5-11 классов из Белгородской области. Также под эгидой Центра успешно начал проводиться ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов «Время 31-х» для старшеклассников.