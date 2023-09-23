Гладков рассказал об открытии центра поддержки одарённых детей

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Последний построили с опережением графика. Как сообщил Вячеслав Гладков, строители возвели трёхэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. метров всего за 15 месяцев.
Заниматься в нём смогут круглый год одарённые дети со всей области. В здании кампуса оборудован учебный комплекс с инженерным центром «Завод», лабораториями генетики и почвоведения, химико-биологических исследований, физики, киберфизических систем и нанотехнологий, а также учебными кабинетами.
Кроме того, на территории кампуса есть обеденный и тренажерный залы, холлы для игр и занятий проектной деятельностью, а также расположены спортивные площадки, зона воркаута, игровая зона, амфитеатр.
Когда мы обсуждали идею создания нового кампуса, мы хотели создать новый механизм поддержки и развития неподдельного интереса и практического знания о том, как устроиться во взрослой жизни на территории Белгородской области. Мы очень рассчитываем, что в тех образовательных проектах, которые будут реализовываться на территории кампуса, будут принимать участие наши университеты.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что в образовательных проектах также будут участвовать региональные работодатели. Например, агрохолдинги и крупнейшие в стране предприятия — лидеры в России и в мире.
Мы очень хотим, чтобы наши дети, ещё учась в школе, видели свою будущую взрослую траекторию.
Вячеслав Гладков
Губернатор пожелал молодёжи региона удачи и добавил, что вместе с открытием нового кампуса открывается и новая страница в истории Белгородской области.
Два года назад, по поручению президента Владимира Путина, на территории образовательного комплекса «Алгоритм успеха» в Белгородской области был создан инновационный образовательный центр для одаренных детей. За это время Центр стал организатором и координатором различных региональных мероприятий, олимпиад и соревнований, в которых приняло участие около 9500 школьников 5-11 классов из Белгородской области. Также под эгидой Центра успешно начал проводиться ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов «Время 31-х» для старшеклассников.