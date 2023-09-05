Стойленец Валерий Князькин стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого Оскола

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Валерий Князькин пришел работать на Стойленский ГОК в 2017 году электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования, в 2020 году переведен на должность мастера. В 2022 году Валерий стал победителем корпоративного конкурса «Мастер года» и призером конкурса «Инженер года», а также лауреатом XXIII Всероссийского конкурса Инженер года», по итогам которого ему присвоено звание «Профессиональный инженер» в номинации «Электроэнергетика». На счету Валерия более 55 инициатив, направленных на повышение эффективности производства.
В 2022 году за добросовестный труд он удостоен благодарности от заместителя министра экономического развития и промышленности Белгородской области.
Валерий активно занимается спортом, неоднократно становился победителем в различных видах спорта корпоративной спартакиады, отмечен золотым знаком отличия Всероссийского-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 4 ступени.
Премия «Одарённость» учреждена в 1994 году. Ее присуждают молодым людям, которые достигли высоких показателей в учебе, творчестве, спорте и труде. С 2008 года премию главы администрации города получили более 20 работников Стойленского ГОКа.