Стойленец Валерий Князькин стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого Оскола

Валерий Князькин пришел работать на Стойленский ГОК в 2017 году электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования, в 2020 году переведен на должность мастера. В 2022 году Валерий стал победителем корпоративного конкурса «Мастер года» и призером конкурса «Инженер года», а также лауреатом XXIII Всероссийского конкурса Инженер года», по итогам которого ему присвоено звание «Профессиональный инженер» в номинации «Электроэнергетика». На счету Валерия более 55 инициатив, направленных на повышение эффективности производства.