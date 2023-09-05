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Стойленец Валерий Князькин стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого Оскола

Стойленец Валерий Князькин стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого Оскола

5 сентября 2023, 13:17
Фото: Стойленский ГОК
Мастер цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудованияСтойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Валерий Князькин стал лауреатом премии главы администрации Старооскольского городского округа «Одарённость-2023» в номинации «Профессиональная траектория».

Валерий Князькин пришел работать на Стойленский ГОК в 2017 году электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования, в 2020 году переведен на должность мастера. В 2022 году Валерий стал победителем корпоративного конкурса «Мастер года» и призером конкурса «Инженер года», а также лауреатом XXIII Всероссийского конкурса Инженер года», по итогам которого ему присвоено звание «Профессиональный инженер» в номинации «Электроэнергетика». На счету Валерия более 55 инициатив, направленных на повышение эффективности производства.

В 2022 году за добросовестный труд он удостоен благодарности от заместителя министра экономического развития и промышленности Белгородской области.

Валерий активно занимается спортом, неоднократно становился победителем в различных видах спорта корпоративной спартакиады, отмечен золотым знаком отличия Всероссийского-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 4 ступени.

Премия «Одарённость» учреждена в 1994 году. Ее присуждают молодым людям, которые достигли высоких показателей в учебе, творчестве, спорте и труде. С 2008 года премию главы администрации города получили более 20 работников Стойленского ГОКа.

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#Общество#Белгородская область#Спорт#Стойленский ГОК#Премия#Победитель#Кристина Семенчук
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