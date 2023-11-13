«Обид хватает». Гладков — о создании системы поддержки одарённых белгородских детей

Гладков отметил, что у области нет задачи формировать прибыль на талантливых детях — в отличие от коммерческих организаций. Вместо этого необходимо способствовать развитию талантов в области. Также необходима материальная поддержка тех, кто участвует в олимпиадах в других регионах.