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Гладков поручил создать систему поддержки одарённых детей в Белгородской области

«Обид хватает». Гладков — о создании системы поддержки одарённых белгородских детей

13 ноября 2023, 09:22
Фото: Midjourney

Гладков поручил создать систему поддержки одарённых детей в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперсовещания правительства региона поручил главам муниципалитетов и своему заму по образованию Андрею Милёхину разработать унифицированную систему поддержки одарённых детей.

Министр Андрей Милёхин сообщил, что меры поддержки материальные и нематериальные в разных муниципалитетах отличаются. Вячеслав Гладков отметил это несоответствие.

Где-то больше, как в Алексеевском горокруге, где-то меньше, как в Губкинском горокруге. Давайте систематизируем. Уважаемые главы, это реально небольшие деньги. И суть в том, что безусловно талантливым детям нужно оказывать помощь. Потому что успех в учёбе и спорте создаёт дополнительную мотивацию у их друзей и одноклассников.
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, позитивное отношение властей к детям улучшает ситуацию по данному направлению. Но «обид хватает». Например, неприятный случай произошёл с победителями олимпиады по веб-дизайну.

Мальчишки вот выиграли олимпиаду всероссийскую, а родители обиделись, что про них никто ничего не сказал. Это говорит о том, что есть пробоины в системе.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что у области нет задачи формировать прибыль на талантливых детях — в отличие от коммерческих организаций. Вместо этого необходимо способствовать развитию талантов в области. Также необходима материальная поддержка тех, кто участвует в олимпиадах в других регионах.

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#Общество#Белгородская область#Олимпиада#Талантливые дети#Белгород#Гладков#Андрей Милёхин#Одарённые дети#Артем Черненко
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