«Обид хватает». Гладков — о создании системы поддержки одарённых белгородских детей

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Министр Андрей Милёхин сообщил, что меры поддержки материальные и нематериальные в разных муниципалитетах отличаются. Вячеслав Гладков отметил это несоответствие.
Где-то больше, как в Алексеевском горокруге, где-то меньше, как в Губкинском горокруге. Давайте систематизируем. Уважаемые главы, это реально небольшие деньги. И суть в том, что безусловно талантливым детям нужно оказывать помощь. Потому что успех в учёбе и спорте создаёт дополнительную мотивацию у их друзей и одноклассников.
Вячеслав Гладков
По словам губернатора, позитивное отношение властей к детям улучшает ситуацию по данному направлению. Но «обид хватает». Например, неприятный случай произошёл с победителями олимпиады по веб-дизайну.
Мальчишки вот выиграли олимпиаду всероссийскую, а родители обиделись, что про них никто ничего не сказал. Это говорит о том, что есть пробоины в системе.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что у области нет задачи формировать прибыль на талантливых детях — в отличие от коммерческих организаций. Вместо этого необходимо способствовать развитию талантов в области. Также необходима материальная поддержка тех, кто участвует в олимпиадах в других регионах.