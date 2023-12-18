Детское шампанское: чем опасно и почему хотят запретить название

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Парламентарии Госдумы предложили запретить использование названия «детское шампанское» для безалкогольных напитков, чтобы у детей не было неправильных представлений. Депутаты считают, что такое название способствует распространению алкоголя среди несовершеннолетних.
Во время новогодних праздников в семьях поднимают бокалы с детским шампанским, чтобы загадать желания. Этот напиток имитирует игристое вино, но на самом деле это просто газировка. Медики предупреждают, что он может быть вредным для детей.
Во-первых, этот напиток содержит много калорий, и если детей постоянно баловать им, они могут столкнуться с проблемами веса, заболеваниями сердца и другими заболеваниями. Для детей с диабетом это особенно опасно.
Во-вторых, в детском шампанском содержится слишком много углекислого газа, который может вызывать вздутие живота у малышей, особенно если у них уже есть проблемы с желудком.
Кроме того, в этом напитке присутствуют консерванты и искусственные ароматизаторы, которые могут вызывать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем детей.
Психологи также выражают беспокойство по поводу детского шампанского, потому что он может создавать у детей привычку к употреблению алкоголя и формировать лояльное отношение к нему. Это особенно опасно для детей с генетическим или врожденным фактором риска алкоголизации.
Вместо детского шампанского можно предложить детям натуральные напитки. Существует множество простых рецептов для приготовления смузи, коктейлей, морсов и компотов, которые малыши обязательно оценят. Кроме того, фрукты, содержащиеся в этих напитках, очень полезны для организма детей особенно зимой.