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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Напиток

Детское шампанское: чем опасно и почему хотят запретить название

18 декабря 2023, 13:55
Фото: 1MI
Напиток

Депутаты ГД предложили запретить называть напитки «детским шампанским»

Такой напиток нередко можно встретить на новогодних столах российских семей с детьми. Однако депутаты считают, что само название нужно запретить, чтобы не формировать у несовершеннолетних неправильных установок. Чем может быть опасно детское шампанское, разбирались «Новые известия».

Парламентарии Госдумы предложили запретить использование названия «детское шампанское» для безалкогольных напитков, чтобы у детей не было неправильных представлений. Депутаты считают, что такое название способствует распространению алкоголя среди несовершеннолетних.

Во время новогодних праздников в семьях поднимают бокалы с детским шампанским, чтобы загадать желания. Этот напиток имитирует игристое вино, но на самом деле это просто газировка. Медики предупреждают, что он может быть вредным для детей.

Во-первых, этот напиток содержит много калорий, и если детей постоянно баловать им, они могут столкнуться с проблемами веса, заболеваниями сердца и другими заболеваниями. Для детей с диабетом это особенно опасно.

Во-вторых, в детском шампанском содержится слишком много углекислого газа, который может вызывать вздутие живота у малышей, особенно если у них уже есть проблемы с желудком.

Кроме того, в этом напитке присутствуют консерванты и искусственные ароматизаторы, которые могут вызывать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем детей.

Психологи также выражают беспокойство по поводу детского шампанского, потому что он может создавать у детей привычку к употреблению алкоголя и формировать лояльное отношение к нему. Это особенно опасно для детей с генетическим или врожденным фактором риска алкоголизации.

Вместо детского шампанского можно предложить детям натуральные напитки. Существует множество простых рецептов для приготовления смузи, коктейлей, морсов и компотов, которые малыши обязательно оценят. Кроме того, фрукты, содержащиеся в этих напитках, очень полезны для организма детей особенно зимой.

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#Общество#Детское шампанское
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