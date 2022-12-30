Как правильно «доедать» новогодний стол

В Роспотребнадзоре рекомендуют 1 января доесть все заправленные салаты, холодец, консервированные овощи и домашние паштеты. До 3 января хранятся мясные и рыбные блюда, отварные овощи, бульоны, нарезки и десерты. Вплоть до Рождества, но не более, можно есть без опасений свежие фрукты и овощи, красную икру, твёрдые сыры и колбасы (если они не были открыты и нарезаны), а также хлеб.