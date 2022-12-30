Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Как правильно «доедать» новогодний стол

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре рассказали, в каком порядке доедать блюда новогоднего стола

Почти каждая семья готовит разнообразные блюда на новогодний стол. В каком порядке следует доедать закуски, салаты и десерты, чтобы избежать неприятных последствий в виде отравления, объяснили в Роспотребнадзоре.

Новый год не может обойтись без праздничного стола. Как правило, еда после ночи с 31 декабря с 1 января остаётся. В связи с этим возникает вопрос: в каком порядке лучше доедать блюда, чтобы избежать отравления?

В Роспотребнадзоре рекомендуют 1 января доесть все заправленные салаты, холодец, консервированные овощи и домашние паштеты. До 3 января хранятся мясные и рыбные блюда, отварные овощи, бульоны, нарезки и десерты. Вплоть до Рождества, но не более, можно есть без опасений свежие фрукты и овощи, красную икру, твёрдые сыры и колбасы (если они не были открыты и нарезаны), а также хлеб.

Роспотребнадзор советует хранить не более 18 часов следующую еду: салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, морсы.

Майонезные салаты, особенно те, в которых содержатся сырые и консервированные овощи и яйца, хранятся не более шести часов. Салаты с варёными овощами — не более 12 часов.

Роспотребнадзор рекомендует побольше есть свежих овощей и фруктов, так как они способствуют активизации деятельности желудочно-кишечного тракта.

Ранее белгородский диетолог Александр Четвериков рассказал, как пережить новогодний стол и встать без похмелья. Он отметил, что в такой праздник можно позволить себе излишества, но при этом следуя некоторым правилам.

Диетолог из Белгорода рассказал, как пережить новогодний стол и встать без похмелья
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области для приготовления блюд использовали просроченных цыплятПолезные, вкусные блюда для домашнего разнообразного менюФестиваль «Стригуновское Лукоморье»: блюда русской кухни, библиотечный дворик и музей лука
#София Чугай#Общество#Новый год#Роспотребнадзор
Подпишитесь
Оперштаб будет работать на Соборной площади Белгорода в новогоднюю ночь
Сегодня, 08:32
Демидов: При наступлении опасных ситуаций мы попросим покинуть новогоднюю площадь
Вчера, 14:26
В Белгороде запустили запрещённый фейерверк
Вчера, 18:48
Белгородцы раскупили почти все деревья на ёлочных базарах
Сегодня, 08:28
Отцу с ребёнком в Белгороде отказали в госпитализации из-за одних женщин в палате
Сегодня, 08:21
Раненная при обстреле жительница Белгорода пожаловалась на отсутствие помощи
Вчера, 18:13