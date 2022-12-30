Как правильно «доедать» новогодний стол

Новый год не может обойтись без праздничного стола. Как правило, еда после ночи с 31 декабря с 1 января остаётся. В связи с этим возникает вопрос: в каком порядке лучше доедать блюда, чтобы избежать отравления?
В Роспотребнадзоре рекомендуют 1 января доесть все заправленные салаты, холодец, консервированные овощи и домашние паштеты. До 3 января хранятся мясные и рыбные блюда, отварные овощи, бульоны, нарезки и десерты. Вплоть до Рождества, но не более, можно есть без опасений свежие фрукты и овощи, красную икру, твёрдые сыры и колбасы (если они не были открыты и нарезаны), а также хлеб.
Роспотребнадзор советует хранить не более 18 часов следующую еду: салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, морсы.
Майонезные салаты, особенно те, в которых содержатся сырые и консервированные овощи и яйца, хранятся не более шести часов. Салаты с варёными овощами — не более 12 часов.
Роспотребнадзор рекомендует побольше есть свежих овощей и фруктов, так как они способствуют активизации деятельности желудочно-кишечного тракта.
Ранее белгородский диетолог Александр Четвериков рассказал, как пережить новогодний стол и встать без похмелья. Он отметил, что в такой праздник можно позволить себе излишества, но при этом следуя некоторым правилам.