Подвели мандарины, курица и яйца: новогодний стол для белгородцев станет дороже

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Новогодний ужин в этом году россиянам обойдётся дороже. В среднем на семью из четырёх человек придётся потратить 5,5 тыс. рублей, подсчитал «Руспродсоюз». Это на 9,17% больше, чем в 2022 году.
Больше всего подорожали три продукта. Мандарины выросли в цене на 35%. Фрукты в основном привозят в РФ из-за границы. При этом эксперты не ожидают в этом году традиционного снижения цен на мандарины.
Курица, которую часто готовят в качестве горячего блюда или используют в салатах, подорожала почти на 27%. Одна из причин повышения цен — непростая ситуация с птичьим гриппом, пишет издание.
Подорожали и яйца — ингредиент многих салатов. Они прибавили в цене 25%. Ранее, напомним, антимонопольщики заинтересовались увеличением стоимости яиц.
Стала дороже и красная икра. Цена повысилась на 7%.
Однако есть и подешевевшие продукты. Немного сбавили в цене картофель, майонез и сливочное масло.
При расчётах предполагалось, что стандартный новогодний ужин состоит из оливье и сельди под шубой, горячего блюда, бутербродов с красной икрой, сырной и колбасной нарезки. Семьи с детьми, как правило, докупают также торт, конфеты и соки.