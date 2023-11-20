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Банкет

Подвели мандарины, курица и яйца: новогодний стол для белгородцев станет дороже

20 ноября 2023, 11:55
Фото: Midjourney
Банкет

Новогодний стол подорожал за год на 9%

Больше всего в стоимости прибавили мандарины, курица, которую часто готовят в качестве горячего блюда, а также яйца, используемые во многих салатах. Но есть подешевевшие продукты, обнадёживает «Российская газета».

Новогодний ужин в этом году россиянам обойдётся дороже. В среднем на семью из четырёх человек придётся потратить 5,5 тыс. рублей, подсчитал «Руспродсоюз». Это на 9,17% больше, чем в 2022 году.

Больше всего подорожали три продукта. Мандарины выросли в цене на 35%. Фрукты в основном привозят в РФ из-за границы. При этом эксперты не ожидают в этом году традиционного снижения цен на мандарины.

Курица, которую часто готовят в качестве горячего блюда или используют в салатах, подорожала почти на 27%. Одна из причин повышения цен — непростая ситуация с птичьим гриппом, пишет издание.

Подорожали и яйца — ингредиент многих салатов. Они прибавили в цене 25%. Ранее, напомним, антимонопольщики заинтересовались увеличением стоимости яиц.

Стала дороже и красная икра. Цена повысилась на 7%.

Однако есть и подешевевшие продукты. Немного сбавили в цене картофель, майонез и сливочное масло.

При расчётах предполагалось, что стандартный новогодний ужин состоит из оливье и сельди под шубой, горячего блюда, бутербродов с красной икрой, сырной и колбасной нарезки. Семьи с детьми, как правило, докупают также торт, конфеты и соки.

Неужели и здесь китайские? Сколько стоят мандарины в Белгородской области
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#Общество#Новый год#Курица#Яйца#Подорожание#Инна Рогова#Белгород#Новогодний стол#Мандарины
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