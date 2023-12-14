Депрессии у студентов-медиков: автор диссертации рассказала о полученных данных

Выступая на пленарном заседании XXI Иоасафовских чтений, доктор медицинских наук, заместитель директора Научного центра психического здоровья по развитию и инновационной деятельности, руководитель отдела юношеской психиатрии Василий Каледа рассказал о том, что, по данным мировой литературы, у молодёжи на период от 16 до 25 лет приходится пик депрессивных расстройств, и примерно в 20-25% случаев юноши и девушки проходят через большой депрессивный эпизод. В качестве примера эксперт привёл результаты исследования, проведённого сотрудником кафедры психиатрии, наркологии и клинической психологии медицинского института НИУ «БелГУ» Викторией Руженковой.