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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Депрессии у студентов-медиков: автор диссертации рассказала о полученных данных

Депрессии у студентов-медиков: автор диссертации рассказала о полученных данных

14 декабря 2023, 08:24
Фото: Midjourney
Профессор из Москвы рассказал об исследовании в белгородском мединституте. ИА Бел.Ру обратилось за комментариями к автору диссертации Виктории Руженковой.

Выступая на пленарном заседании XXI Иоасафовских чтений, доктор медицинских наук, заместитель директора Научного центра психического здоровья по развитию и инновационной деятельности, руководитель отдела юношеской психиатрии Василий Каледа рассказал о том, что, по данным мировой литературы, у молодёжи на период от 16 до 25 лет приходится пик депрессивных расстройств, и примерно в 20-25% случаев юноши и девушки проходят через большой депрессивный эпизод. В качестве примера эксперт привёл результаты исследования, проведённого сотрудником кафедры психиатрии, наркологии и клинической психологии медицинского института НИУ «БелГУ» Викторией Руженковой.

Виктория РуженковаВиктория Руженкова
Виктория Руженкова
Фото: из личного архива спикера

Как пояснила эксперт, данное исследование проводилось в 2018 году, в нём приняли участие 724 русскоязычных студента медицинского института НИУ «БелГУ» с первого по шестой курс.

Студенты заполняли анкеты, в которых были вопросы, касающиеся:

  • отношения к выбранной специальности
  • удовлетворённости условиями обучения
  • характера сна, питания
  • времени подготовки к занятиям и отдыха
  • тест DASS-21 (шкала депрессии, тревоги и стресса) и HADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии).

Эксперт также отметила, что при обследовании с помощью тестов не ставятся диагнозы, а лишь выявляется симптоматика, которую затем нужно клинически интерпретировать.

Согласно полученным данным, предпосылки к развитию тревожно-депрессивных состояний сформировались задолго до поступления в вуз: те или иные проблемы с состоянием психического здоровья в дошкольном возрасте испытывали до 21% студентов (кошмарные сновидения, ночные страхи, боязнь темноты, «испуг»).
Виктория Руженкова

На первых курсах высокие показатели распространённости тревожно-депрессивной симптоматики связаны с повышенным уровнем стресса из-за смены привычного стереотипа учёбы, большой учебной нагрузки. На старших курсах среди причин формирования этого состояния на первый план выходила неопределённостьбудущего.

В 2016–2018 годах проходила реформа системы здравоохранения, была упразднена интернатура, введена обязательная аккредитация для подтверждения квалификации, сокращены места в ординатуре, и, как следствие, — возросли перспективы трудоустройства врачом общей практики сразу после окончания университета вместо возможности получить желаемую узкую врачебную специализацию. То есть возникали проблемы поиска места работы, страх перед предстоящей аккредитацией и необходимостью работы врачом общей практики без прохождения ординатуры. Результаты сравнимы с аналогичными исследованиями, проведёнными в иных медицинских вузах России.
Виктория Руженкова

Чтобы скорректировать выявленные состояния, в качестве профилактики дезадаптации и суицидального поведения учёные кафедры психиатрии, наркологии и клинической психологии медицинского института НИУ «БелГУ» разработали программу «Стресс-менеджмент», с помощью которой студенты-медики обучаются приёмам совладания со стрессовыми ситуациями.

Важно добавить, что тревожность как личностная черта медикам свойственна — это обратная сторона ответственности, необходимой врачу. Желание сделать всё правильно при оказании помощи пациенту, страх совершить ошибку побуждают врача постоянно совершенствовать свои навыки. Но переизбыток тревоги может привести к нарушению адаптации.
Виктория Руженкова

Программа «Стресс-менеджмент» с 2018 года реализуется на втором курсе обучения в медицинском институте в рамках дисциплины «Психокоррекция кризисных состояний». Практические занятия включают в себя как теоретическую работу — ознакомление с методами помощи человеку в кризисном состоянии, ситуации горя, конструктивными техникам борьбы со стрессом, методами выхода из конфликтных ситуаций, так и тренинг-отработку полученных навыков.

В тренинговой части основное внимание направлено на повышение уровня адаптивных способностей, моделирование конфликтов и обучение способам их разрешения, преодоления ауто- и гетероагрессивных тенденций, методам релаксации.
Виктория Руженкова

Эксперт отметила, что после прохождения обучения студенты лучше понимают причины возникновения проблемных ситуаций, осознают свои способности и возможности справляться с ними, умеют решать проблемы повседневной жизни и находить выходы из конфликтных ситуаций.

Спустя два года после реализации программы анализ показал значительное снижение числа студентов с умеренной и высокой степенью выраженности тревоги и стресса.
Виктория Руженкова

Руженкова убеждена, что поднятая на Иоасафовских чтениях проблема является всеобъемлющей и касается не только студентов-медиков, а молодёжи в целом.

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#Москва#Эксклюзив#Профессор#Медицинский институт#Белгород#Кристина Семенчук#Стресс#Депрессивные расстройства#Научный центр психического здоровья
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