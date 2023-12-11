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Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства

Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства

11 декабря 2023, 14:55
Фото: Midjourney
Ещё у 3% наблюдалась крайне тяжёлая депрессия, с которой людей нужно было госпитализировать. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заместитель директора Научного центра психического здоровья по развитию и инновационной деятельности, руководитель отдела юношеской психиатрии Василий Каледа.

По словам эксперта, на медфакультете белгородского университета провели большое исследование. По итогам у 26% студентов-медиков выявили депрессивное расстройство.

При этом примерно у 5% была тяжёлая депрессия, а у 3% — крайне тяжёлая, при которой нужна госпитализация. То есть, каждый 33-й студент нуждается в госпитализации.

Причём депрессия возникала у студентов от первого до последнего курса. Специалист также отметил, что по итогам исследования удалось установить, что в анамнезе у 37% студентов были суицидальные мысли или даже сами попытки.

Это медицинский вуз. Можем предполагать, что в вузах другого профиля процент меньше.
Василий Каледа

Напомним, эксперт также отметил, что для подростков в депрессии характерно асоциальное поведение, грубое нарушение всех традиционных норм, правил и моральных установок.

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#Белгородская область#Подростки#Университет#Исследование#Госпитализация#Белгород#Кристина Семенчук#Студенты-медики#Депрессивные расстройства#Суицидальные мысли#Асоциальное поведение
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