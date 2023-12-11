Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
По словам эксперта, на медфакультете белгородского университета провели большое исследование. По итогам у 26% студентов-медиков выявили депрессивное расстройство.
При этом примерно у 5% была тяжёлая депрессия, а у 3% — крайне тяжёлая, при которой нужна госпитализация. То есть, каждый 33-й студент нуждается в госпитализации.
Причём депрессия возникала у студентов от первого до последнего курса. Специалист также отметил, что по итогам исследования удалось установить, что в анамнезе у 37% студентов были суицидальные мысли или даже сами попытки.
Это медицинский вуз. Можем предполагать, что в вузах другого профиля процент меньше.
Василий Каледа
Напомним, эксперт также отметил, что для подростков в депрессии характерно асоциальное поведение, грубое нарушение всех традиционных норм, правил и моральных установок.