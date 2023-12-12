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Гуманитарная помощь

Зачем штаб помощи беженцам и нуждающимся открыли в белгородском монастыре?

12 декабря 2023, 08:09
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Гуманитарная помощь

Белгородцам рассказали историю церковного штаба помощи беженцам и нуждающимся

В Белгороде при Марфо-Мариинском монастыре организовали штаб помощи беженцам, который собирает гуманитарную помощь и предоставляет её не только вынужденным переселенцам, но и всем, оказавшимся в трудной ситуации. Об этом журналистке Бел.Ру рассказала координатор штаба.

Как появился штаб помощи беженцам?

Координатор штаба и руководитель пресс-службы сестричества рассказала, что из-за ситуации с людьми, которым пришлось покинуть свои дома из-за СВО на территории Луганской, Донецкой народных республик и Украины, в монастыре организовали оперативный штаб. 26 февраля 2022 года прошло собрание.

Марфо-Мариинский женский монастырьМарфо-Мариинский женский монастырь
Марфо-Мариинский монастырьМарфо-Мариинский монастырь
Марфо-Мариинский монастырьМарфо-Мариинский монастырь
Марфо-Мариинский монастырьМарфо-Мариинский монастырь
Марфо-Мариинский монастырьМарфо-Мариинский монастырь
Марфо-Мариинский женский монастырь
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

К деятельности подключились различные организации, чтобы помочь сбором средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды в помощь вынужденным переселенцам, рассказывает Анастасия Маслакова.

Анастасия МаслаковаАнастасия Маслакова
Анастасия МаслаковаАнастасия Маслакова
Анастасия Маслакова
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
«Это был такой призыв к людям, чтобы они откликнулись, поучаствовали. И нужно сказать, что большое количество людей откликнулось. У нас сейчас 300 активных добровольцев, которые с нами практически с самого начала. До этого у нас был актив и в самом сестричестве. Я, как руководитель, составляла прошения. В БелГУ, БГТУ им. Шухова и их колледж высоких технологий, в котором есть свои волонтёры. Также большую помощь нам оказала налоговая служба Белгородской области и молодёжное братство Святого Белогорья. Председатель братства — отец Пётр Иванов».
Анастасия Маслакова, координатор церковного штаба помощи беженцам, руководитель пресс-службы Марфо-Мариинского сестричества милосердия.

Помогали прихожане белгородских храмов, добровольцы из Москвы, представители Екатеринбургской епархии, профессиональные психологи и юристы.

волонтёры из БелГУволонтёры из БелГУ
волонтёры из БГТУволонтёры из БГТУ
волонтёры из колледжа высоких технологийволонтёры из колледжа высоких технологий
волонтёры из Святого Белогорьяволонтёры из Святого Белогорья
добровольцы от прихожандобровольцы от прихожан
волонтёры УФНС Белгородской областиволонтёры УФНС Белгородской области
представители Екатеринбургской епархиипредставители Екатеринбургской епархии
добровольцы от прихожандобровольцы от прихожан
волонтёры из БелГУ
Фото: Анастасия Маслакова / Штаб помощи беженцам

Волонтёрская деятельность

В сестричестве статус официальных работников имеют только шесть человек.

«Потому что всё чуть ли не в тетрадки записывалось изначально. Сёстры принимали таким образом всё, пока нам не поставили оборудование и не дали ставки. Как координатора, к примеру. У нас появилось три социальных работника, оператор горячей линии. И появилось всего три дополнительных ставки на 52 тысячи вынужденных переселенцев», — делится координатор штаба.
Волонтёрская деятельностьВолонтёрская деятельность
Волонтёрская деятельностьВолонтёрская деятельность
"Принимают в качестве социальных работников""Принимают в качестве социальных работников"
Волонтёрская деятельность церковного штаба помощиВолонтёрская деятельность церковного штаба помощи
Волонтёрская деятельность
Фото: Пресс-служба штаба / Церковный штаб помощи беженцам в Белгороде

Без помощи добровольцев было бы очень тяжело, признаётся сестра милосердия, потому что 80% всей проделанной работы — именно их заслуга. Мужчины приходили, чтобы помочь с гуманитарной помощью, собиравшейся по всей России. Бывало так, что поставка только за один день могла весить несколько тонн. Все эти вещи также нужно выгрузить и перенести на склад. Потом уже собирались гуманитарные наборы. Есть маленькие и большие — на одного человека и на семью. Ежедневно для этого приходили добровольцы, желающие помочь. Иногда за раз приходилось собирать по четыре сотни таких наборов.

Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Пункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыре

Вдоль одной из стен стоят столы, за которыми работали социальные работники в самую большую волну. Сейчас остался только один человек — Эвелина. Женщина ранее стала сестрой милосердия. Так, по 2-3 человека выходило на работу в несколько смен. С девяти утра до часа дня и с часа до пяти вечера. Добровольцы тратили своё личное время, чтобы научиться пользоваться всеми программами по регистрации в качестве социального работника и приёму вынужденных переселенцев, вспоминает Анастасия Маслакова.

«Это самая сложная работа. потому что это работа с людьми, их проблемами и сложностями. Люди приезжали в основном в стрессовом состоянии. Им нужна была поддержка, вера и помощь. В том числе и психологическая. У нас работала ещё целая служба психологов от психологической службы БелГУ и психолог в рамках президентского гранта, который мы выиграли в прошлом году. Это 15 миллионов рублей. Вместе с ним у нас работало и три юриста, которые проводили онлайн-консультации и переводили документы. И ни один из них не работал на ставке. Это всё добровольцы».
Анастасия Маслакова, координатор церковного штаба помощи беженцам, руководитель пресс-службы Марфо-Мариинского сестричества милосердия.

В помещении даже есть уголок, в котором могут поиграть дети, пока взрослые заняты делами.

Пункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыреПункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыре
Пункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыреПункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыре
Пункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыреПункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыре
Пункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыреПункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыре
Пункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыреПункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыре
Пункт выдачи гуманитарной помощи при Марфо-Мариинском монастыре
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

В том же зале в отдельной комнате — сам пункт выдачи гуманитарной помощи при монастыре.

Пункт выдачи гуманитарной помощи при монастыре в БелгородеПункт выдачи гуманитарной помощи при монастыре в Белгороде
Пункт выдачи гуманитарной помощи при монастыре в БелгородеПункт выдачи гуманитарной помощи при монастыре в Белгороде
Пункт выдачи гуманитарной помощи при монастыре в БелгородеПункт выдачи гуманитарной помощи при монастыре в Белгороде
Пункт выдачи гуманитарной помощи при монастыре в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Далее вещевой склад. Сейчас там хранится тёплая одежда, по сезону.

«Помните ситуацию с Шебекино? За один день 13 тысяч человек покинуло свой дом. В чём они из дома вышли, в том и приехали. Мы предоставляли им вещи и обувь, которые нам поставляли в качестве помощи. А фасовкой и выдачей занимались всё те же волонтёры и студенты тогда», — объясняет координатор оперштаба помощи беженцам.

Белгородка рассказывает, что также в тот день в зале в четыре ряда стояли стулья. А на них сидели люди, отдыхавшие и ждавшие свою очередь для оформления необходимых документов и т. п.

Вещевой складВещевой склад
Вещевой складВещевой склад
Вещевой складВещевой склад
Вещевой складВещевой склад
Вещевой склад
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Здесь есть и кухня. Ежедневно её работники обеспечивают пищей по 70-100 человек, нуждающихся в помощи. Хоть некоторые и получают помощь от государства, к примеру, те же продуктовые наборы, но часть из них всё равно нуждается и в дополнительной помощи. Продукты сестричество возило и далеко за пределы города. Добровольцы посещали ПВР, выезжали в другие муниципалитеты Белгородской области.

Кухня и гуманитарная помощь в пунтке помощи при монастыре в БелгородеКухня и гуманитарная помощь в пунтке помощи при монастыре в Белгороде
Кухня и гуманитарная помощь в пунтке помощи при монастыре в БелгородеКухня и гуманитарная помощь в пунтке помощи при монастыре в Белгороде
Кухня и гуманитарная помощь в пунтке помощи при монастыре в БелгородеКухня и гуманитарная помощь в пунтке помощи при монастыре в Белгороде
Кухня и гуманитарная помощь в пунтке помощи при монастыре в БелгородеКухня и гуманитарная помощь в пунтке помощи при монастыре в Белгороде
Кухня и гуманитарная помощь в пунтке помощи при монастыре в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

За помощью в белгородский Марфо-Мариинский женский монастырь всегда могут обратиться не только временные переселенцы, но и одинокие старики, нуждающиеся пожилые люди, матери-одиночки, многодетные и малообеспеченные семьи.

Недавно у нас прошла акция ко Дню матери. Все женщины, которые имеют больше трёх детей, находятся в сложной жизненной ситуации, могли получить, кроме гуманитарного набора, дополнительный подарок в честь праздника — средства гигиены. Сейчас у нас проходит рождественская акция. Будет «виртуальная ёлка». Мы собираем письма для Дедушки Мороза. Традиционная акция — «Рождественское чудо детям».

В рамках акции проходят утренники в различных частях города. В этом году планируется, как минимум, шесть. Обычно за это время поздравления получает до четырёх сотен детей.

Напомним, что Марфо-Мариинский монастырь в Белгороде находится по улице Пушкина, рядом с корпусом БелГУ. На территории монастыря находится и Успенско-Николаевский храм — самое старое архитектурное сооружение Белгородской области.

Марфо-мариинский монастырь в БелгородеМарфо-мариинский монастырь в Белгороде
Марфо-мариинский монастырь в БелгородеМарфо-мариинский монастырь в Белгороде
Марфо-мариинский монастырь в БелгородеМарфо-мариинский монастырь в Белгороде
Марфо-мариинский монастырь в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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