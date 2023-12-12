Зачем штаб помощи беженцам и нуждающимся открыли в белгородском монастыре?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Координатор штаба и руководитель пресс-службы сестричества рассказала, что из-за ситуации с людьми, которым пришлось покинуть свои дома из-за СВО на территории Луганской, Донецкой народных республик и Украины, в монастыре организовали оперативный штаб. 26 февраля 2022 года прошло собрание.
К деятельности подключились различные организации, чтобы помочь сбором средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды в помощь вынужденным переселенцам, рассказывает Анастасия Маслакова.
«Это был такой призыв к людям, чтобы они откликнулись, поучаствовали. И нужно сказать, что большое количество людей откликнулось. У нас сейчас 300 активных добровольцев, которые с нами практически с самого начала. До этого у нас был актив и в самом сестричестве. Я, как руководитель, составляла прошения. В БелГУ, БГТУ им. Шухова и их колледж высоких технологий, в котором есть свои волонтёры. Также большую помощь нам оказала налоговая служба Белгородской области и молодёжное братство Святого Белогорья. Председатель братства — отец Пётр Иванов».
Анастасия Маслакова, координатор церковного штаба помощи беженцам, руководитель пресс-службы Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
Помогали прихожане белгородских храмов, добровольцы из Москвы, представители Екатеринбургской епархии, профессиональные психологи и юристы.
В сестричестве статус официальных работников имеют только шесть человек.
«Потому что всё чуть ли не в тетрадки записывалось изначально. Сёстры принимали таким образом всё, пока нам не поставили оборудование и не дали ставки. Как координатора, к примеру. У нас появилось три социальных работника, оператор горячей линии. И появилось всего три дополнительных ставки на 52 тысячи вынужденных переселенцев», — делится координатор штаба.
Без помощи добровольцев было бы очень тяжело, признаётся сестра милосердия, потому что 80% всей проделанной работы — именно их заслуга. Мужчины приходили, чтобы помочь с гуманитарной помощью, собиравшейся по всей России. Бывало так, что поставка только за один день могла весить несколько тонн. Все эти вещи также нужно выгрузить и перенести на склад. Потом уже собирались гуманитарные наборы. Есть маленькие и большие — на одного человека и на семью. Ежедневно для этого приходили добровольцы, желающие помочь. Иногда за раз приходилось собирать по четыре сотни таких наборов.
Вдоль одной из стен стоят столы, за которыми работали социальные работники в самую большую волну. Сейчас остался только один человек — Эвелина. Женщина ранее стала сестрой милосердия. Так, по 2-3 человека выходило на работу в несколько смен. С девяти утра до часа дня и с часа до пяти вечера. Добровольцы тратили своё личное время, чтобы научиться пользоваться всеми программами по регистрации в качестве социального работника и приёму вынужденных переселенцев, вспоминает Анастасия Маслакова.
«Это самая сложная работа. потому что это работа с людьми, их проблемами и сложностями. Люди приезжали в основном в стрессовом состоянии. Им нужна была поддержка, вера и помощь. В том числе и психологическая. У нас работала ещё целая служба психологов от психологической службы БелГУ и психолог в рамках президентского гранта, который мы выиграли в прошлом году. Это 15 миллионов рублей. Вместе с ним у нас работало и три юриста, которые проводили онлайн-консультации и переводили документы. И ни один из них не работал на ставке. Это всё добровольцы».
Анастасия Маслакова, координатор церковного штаба помощи беженцам, руководитель пресс-службы Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
В помещении даже есть уголок, в котором могут поиграть дети, пока взрослые заняты делами.
В том же зале в отдельной комнате — сам пункт выдачи гуманитарной помощи при монастыре.
Далее вещевой склад. Сейчас там хранится тёплая одежда, по сезону.
«Помните ситуацию с Шебекино? За один день 13 тысяч человек покинуло свой дом. В чём они из дома вышли, в том и приехали. Мы предоставляли им вещи и обувь, которые нам поставляли в качестве помощи. А фасовкой и выдачей занимались всё те же волонтёры и студенты тогда», — объясняет координатор оперштаба помощи беженцам.
Белгородка рассказывает, что также в тот день в зале в четыре ряда стояли стулья. А на них сидели люди, отдыхавшие и ждавшие свою очередь для оформления необходимых документов и т. п.
Здесь есть и кухня. Ежедневно её работники обеспечивают пищей по 70-100 человек, нуждающихся в помощи. Хоть некоторые и получают помощь от государства, к примеру, те же продуктовые наборы, но часть из них всё равно нуждается и в дополнительной помощи. Продукты сестричество возило и далеко за пределы города. Добровольцы посещали ПВР, выезжали в другие муниципалитеты Белгородской области.
За помощью в белгородский Марфо-Мариинский женский монастырь всегда могут обратиться не только временные переселенцы, но и одинокие старики, нуждающиеся пожилые люди, матери-одиночки, многодетные и малообеспеченные семьи.
Недавно у нас прошла акция ко Дню матери. Все женщины, которые имеют больше трёх детей, находятся в сложной жизненной ситуации, могли получить, кроме гуманитарного набора, дополнительный подарок в честь праздника — средства гигиены. Сейчас у нас проходит рождественская акция. Будет «виртуальная ёлка». Мы собираем письма для Дедушки Мороза. Традиционная акция — «Рождественское чудо детям».
В рамках акции проходят утренники в различных частях города. В этом году планируется, как минимум, шесть. Обычно за это время поздравления получает до четырёх сотен детей.
Напомним, что Марфо-Мариинский монастырь в Белгороде находится по улице Пушкина, рядом с корпусом БелГУ. На территории монастыря находится и Успенско-Николаевский храм — самое старое архитектурное сооружение Белгородской области.