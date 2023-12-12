Зачем штаб помощи беженцам и нуждающимся открыли в белгородском монастыре?

Без помощи добровольцев было бы очень тяжело, признаётся сестра милосердия, потому что 80% всей проделанной работы — именно их заслуга. Мужчины приходили, чтобы помочь с гуманитарной помощью, собиравшейся по всей России. Бывало так, что поставка только за один день могла весить несколько тонн. Все эти вещи также нужно выгрузить и перенести на склад. Потом уже собирались гуманитарные наборы. Есть маленькие и большие — на одного человека и на семью. Ежедневно для этого приходили добровольцы, желающие помочь. Иногда за раз приходилось собирать по четыре сотни таких наборов.