«Не хватает помощи»: почему белгородцы отказываются от детей

Но случается и так, что ребёнок, которого усыновили в приёмную семью, там по какой-то причине тоже «не подошёл» и его возвращают назад в детский дом. В Белгородской области за последние пять лет было 90 таких повторных отказов. Просто передумали? Здесь причины разные: приёмные родители не смогли справиться с заболеваниями усыновлённых несовершеннолетних, либо же сами тяжело заболели и были не в состоянии воспитывать ребёнка. Есть ещё и фактор ухудшения взаимоотношений «родитель-ребёнок» в подростковом возрасте, когда приёмные родители не могут справиться с проявлением характера их подопечного.