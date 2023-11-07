«Не хватает помощи»: почему белгородцы отказываются от детей

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
За последние пять лет — с 2018 по 2023 годы — в Белгородской области родительских прав лишили одного или обоих родителей у 423 детей. От некоторых детей родители, в том числе приёмные, отказываются по своей воле.
Родные родители чаще всего отказываются от новорождённых — за пять лет женщины оставили в родильных домах 53 младенца. Основные причины — нежелание самостоятельно воспитывать ребенка из-за асоциального образа жизни (алкогольная и наркотическая зависимость), отсутствие собственного жилья, особенностей здоровья несовершеннолетних.
За эти же годы в приёмные семьи усыновили или удочерили 49 детей. По статистике более 80% малолетних детей, оставшихся без родителей, в первый же месяц забирают на воспитание родственники, либо опекуны.
Но случается и так, что ребёнок, которого усыновили в приёмную семью, там по какой-то причине тоже «не подошёл» и его возвращают назад в детский дом. В Белгородской области за последние пять лет было 90 таких повторных отказов. Просто передумали? Здесь причины разные: приёмные родители не смогли справиться с заболеваниями усыновлённых несовершеннолетних, либо же сами тяжело заболели и были не в состоянии воспитывать ребёнка. Есть ещё и фактор ухудшения взаимоотношений «родитель-ребёнок» в подростковом возрасте, когда приёмные родители не могут справиться с проявлением характера их подопечного.
Как нам рассказали в министерстве соцзащиты и труда Белгородской области, в регионе проводится профилактика отказов от несовершеннолетних на разных этапах и в разных учреждениях. Так, в случае, если от ребёнка хотят отказаться из-за тяжёлого заболевания, на базе министерства здравоохранения есть «Белгородский дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Сюда родители могут временно поместить ребёнка, чтобы ему оказали медицинскую помощь и помощь в реабилитации, а потом вернули в кровную семью.
А в «Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» действует отделение первичного приёма, диагностики и оказания ранней помощи для детей с ОВЗ и детей-инвалидов от 0 до 3 лет. Там определяют нуждаемость ребёнка и семьи в ранней помощи, разрабатывают индивидуальную программу с учётом показателей здоровья и функций организма ребенка, потребностей и ресурсов семьи, проводят оценку вовлечённости родителей в реабилитационный процесс — при необходимости их консультируют. Реабилитация детей совместно с родителями проходит на безвозмездной основе.
В регионе также действуют социальные гостиницы для семей с детьми. В них семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию и испытывают трудности социальной адаптации, могут бесплатно временно пожить. Их обеспечивают питанием, одеждой и мягким инвентарём. Здесь также проводят с членами семей профилактическую работу: их вовлекают в посильную социальную активность, приобщают к традициям и укладу совместного проживания, учат навыкам преодоления конфликтов и построения здоровых взаимоотношений в семье, организации совместного досуга с детьми.
Родителям, при необходимости, помогают юридически: трудоустроиться, вылечиться от алкогольной или другой зависимости, восстановить документы, оформить пособия, выплаты и матпомощь, улучшить бытовые условия.
Но тем не менее, несмотря на все меры профилактики, от детей продолжают отказываться. Возможно, причина намного глубже. Мы решили поговорить об этом с профильным специалистом-психологом. Своим мнением поделилась детский и подростковый психолог, участвовавшая в создании первой школы приёмных родителей в Белгороде — Виктория Негребецкая.
Причины, по которым родители отказываются от родных детей, мы упоминали выше. Специалист рассказала о наиболее частых причинах отказа приёмных родителей от детей, принятых в семью. Одна из таких — приёмная семья не рассчитала свои реальные ресурсы, не смогла справиться с неизбежными изменениями, возникающими в период адаптации: увеличение количества социальных ролей и соответственно возросших обязательств, трудностей и бытовых вопросов.
«Ресурсность семьи может меняться, случается так, что в семье происходят какие-то непростые, трудно переживаемые события, от которых никто не застрахован. Например, брали ребёнка в полную семью с нормальным уровнем дохода. Потом кто-то из близких заболел, умер, супруги развелись, или произошло ещё что-то — и всё, не хватает ресурсов».
Виктория Негребецкая, детский и подростковый психолог
Причиной может быть и диагноз ребёнка — как изначальный, так и всплывший в ходе развития. Приёмных родителей пугает необходимость искать силы и средства для лечения основной болезни и сопутствующих нарушений:
«Болезнь становится барьером, мешающим видеть личность ребёнка за медицинским диагнозом».
С возвратом подростков сложнее — здесь, по мнению специалиста, даже не все кровные родители справляются с эмоциональной нагрузкой в период пубертата родного ребёнка и испытывают желание сдать его в госучреждение, что говорить о приёмных. Бурные психоэмоциональные всплески, скачки настроения, непредсказуемость, конфликтность, открытое желание отстаивать свои права и интересы — всё это тяжело выдержать взрослым людям.
«Здесь также актуализируется вопрос поиска личностной идентичности, формирования образа Я, для которого приёмному ребёнку нужна полная информация о своей реальной истории появления и развития, о кровных родителях, и, конечно, постоянная поддержка со стороны приёмных родителей. А они сами нуждаются в грамотном сопровождении и психологической поддержке для переживания этого кризиса».
Виктория Негребецкая
То же самое касается и родственников, которые забрали себе ребёнка — опекуны чувствуют, что не в состоянии совладать с подопечным, не справляются с его воспитанием и считают единственным выходом отказ от опеки.
Когда от ребёнка отказываются родители — хоть родные, хоть приёмные, — это в любом случае сильный стресс, который может иметь последствия для психики. Если от него отказались в первые годы жизни, рассказывает специалист, это грозит нарушением в формировании головного мозга и центральной нервной системы, неврологическими проблемами и даже нарушениями физического здоровья.
«Всё это связано с отсутствием жизненно необходимого ребенку эмоционального тепла и контакта с близким взрослым. Именно общение с матерью в первые месяцы жизни стимулирует физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие ребёнка».
Виктория Негребецкая, детский и подростковый психолог
Нарушается и механизм формирования привязанности: для детей из детдомов характерна «размытая привязанность», когда они не умеют устанавливать постоянные близкие отношения со значимыми людьми из-за отсутствия этих людей.
«Дети-отказники» часто начинают называть «мамой» нянечек и воспитательниц. Может показаться, что для ребёнка лучше иметь возможность хоть кого-то так называть. Однако потом у него формируется соответствующее представление о том, кто такая «мама»: это женщина, которая заботится о бытовых потребностях, она может уходить и приходить или пропадать совсем».
Отсюда дальше, когда ребёнок попадёт в приёмную семью или повзрослеет и будет сам создавать свою семью, у него возникнут проблемы с представлением о родительских ролях.
«Например, приёмных родителей может травмировать то, что ребёнок не выделяет их как „значимых взрослых“, может уйти с любым посторонним человеком на прогулке, ко всем идёт на руки… И это может продолжаться достаточно длительный период времени. Некоторые семьи впадают в отчаяние, и бывает, что это даже становится причиной возврата ребёнка в учреждение».
Виктория Негребецкая
Возвращение приёмного ребёнка из семьи в детский дом — тяжёлое испытание и для него самого, и для приёмных родителей. То, как скажется на психике повторный отказ, зависит от многих факторов — возраст ребёнка, уровень установленных взаимоотношений с приёмными родителями, поведение взрослых во время отказа и другое.
«Иногда сами дети просят вернуть их обратно, и здесь речь не о грубом отношении и издевательствах, а о том, что не получилось установить тот самый надёжный контакт, на основании которого могут быть построены детско-родительские отношения».
По большей части наладить контакт между родителями и детьми, как приёмными, так и родными, способствует своевременная помощь со стороны специалистов службы сопровождения, либо общение с родителями, которые пережили подобные кризисы и подскажут, как преодолеть трудности. С последними проблем не возникает:
«Ситуация в институте семейного устройства за последние 10 лет стала более открытой, благодаря социальным сетям появились диалоговые площадки на тематических форумах, где люди делятся собственным опытом и оказывают друг другу эмоциональную, а порой и практическую помощь и поддержку».
Виктория Негребецкая, детский и подростковый психолог
А что касается сотрудников служб сопровождения, то их, вопреки данным министерства соцзащиты, по мнению психолога, по-прежнему не хватает:
«Особенно остается актуальной необходимость расширения штата помогающих специалистов и повышение уровня их подготовки в вопросах комплексного сопровождения».
Тем не менее, если помощь не была оказана во время отказа от ребёнка и его возвращения в детский дом, она в любом случае ему понадобится позже, во взрослом возрасте. И чтобы не возникали проблемы или, тем более, повторение истории с попаданием детей в детские дома в будущей семье «отказника», ему самому, скорее всего, придётся обратиться к специалисту:
«Людям, выросшим в детских домах, важно понимать, что нельзя отменить прошлое, но можно обратиться за профессиональной помощью. И тогда в ходе терапии психолог сможет разделить с ним тяжесть его детских переживаний и чувств, имеющихся во взрослом возрасте. Человек сможет получить необходимую эмоциональную поддержку, создающую ощущение близости и защиты, получит модель создания здоровых отношений».