В Санкт-Петербурге впервые пройдет образовательный марафон «Безопасная цифра»

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Гостей ждет обширная программа: ИТ-квиз, тематические мастер-классы, круглые столы и семинары, посвященные правилам безопасного поведения в интернете. Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация.
«В этом году Альянс по защите детей в цифровой среде проводит в регионах образовательный марафон „Безопасная цифра“. Он объединяет мероприятия, направленные на обучение детей и взрослых основам информационной безопасности. Впервые такой марафон проходит в Санкт-Петербурге. Мы искренне благодарны Администрации города и партнерам за поддержку наших инициатив. Вместе мы смогли сформировать насыщенную программу, в рамках которой будут представлены самые актуальные решения для защиты детей в цифровом пространстве».
Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.
Двухдневный марафон включает образовательные активности для детей и подростков, дискуссии о цифровой безопасности для родителей и учителей и деловую программу с участием ИТ-экспертов, представителей органов власти, бизнеса и общественных организаций.
В образовательном марафоне примут участие ведущие технологические компании, основатели Альянса по защите детей в цифровой среде — Яндекс, VK, «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», билайн и Мегафон. Они представят свои решения для защиты детей в интернете и развития творческого потенциала пользователей с помощью технологий.
15 декабря с 13:30 до 18:00 дети и подростки смогут принять участие в образовательных активностях: командная игра-квиз по развитию цифровых компетенций от фонда «Форотех», мастер-класс Молодежного цифрового омбудсмена Дмитрия Гуляева «Как не позволить манипулировать собой в Сети», мастер-класс «Лаборатории Касперского» «Защищаем данные на смартфонах. Практическое руководство» и мастер-класс VK по безопасному поведению в соцсетях. Специальную программу для юных участников подготовит Движение Первых. Учителей и родителей также ждет насыщенный день: круглый стол билайна «Инклюзивная онлайн-среда: новые возможности для цифровых профессий», мастер-класс VK и «Лаборатории Касперского» по применению инструментов для родительского контроля в онлайновой среде и семинар Яндекса «Формирование цифровой культуры на уроках информатики». В рамках взрослого трека будут представлены результаты исследования «Технологии защиты детей в интернете», проведенного Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с «Ростелекомом» и компанией Mindsmith.
Одним из главных событий первого дня марафона станет презентация флагманского проекта Альянса по защите детей в цифровой среде — образовательного портала по цифровой безопасности. На новой платформе в открытом доступе будет размещена информация об угрозах в интернете и советы, как с ними бороться. Темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов в поиске Яндекса. Ресурс объединит статьи экспертов, практические советы, онлайн-квизы и полезные сервисы для детей, родителей и учителей.
16 декабря с 10:00 до 12:00 состоится читка иммерсивного спектакля, посвящённого взаимодействию человека и технологий. Проект реализуется Альянсом по защите детей в цифровой среде. Режиссёром выступает Елизавета Кочеткова, руководитель Лаборатории «Надо поговорить!», автор спектакля-дискуссии «Один». Новый спектакль в креативной форме рассказывает о цифровых угрозах, проблеме нравственного выбора подростков и этике поведения в интернет-пространстве. В рамках читки зрители смогут пообщаться с актерами и повлиять на развитие сценария.
С подробной программой марафона можно ознакомиться на сайте Альянса по защите детей в цифровой среде.