В Санкт-Петербурге впервые пройдет образовательный марафон «Безопасная цифра»

15 декабря с 13:30 до 18:00 дети и подростки смогут принять участие в образовательных активностях: командная игра-квиз по развитию цифровых компетенций от фонда «Форотех», мастер-класс Молодежного цифрового омбудсмена Дмитрия Гуляева «Как не позволить манипулировать собой в Сети», мастер-класс «Лаборатории Касперского» «Защищаем данные на смартфонах. Практическое руководство» и мастер-класс VK по безопасному поведению в соцсетях. Специальную программу для юных участников подготовит Движение Первых. Учителей и родителей также ждет насыщенный день: круглый стол билайна «Инклюзивная онлайн-среда: новые возможности для цифровых профессий», мастер-класс VK и «Лаборатории Касперского» по применению инструментов для родительского контроля в онлайновой среде и семинар Яндекса «Формирование цифровой культуры на уроках информатики». В рамках взрослого трека будут представлены результаты исследования «Технологии защиты детей в интернете», проведенного Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с «Ростелекомом» и компанией Mindsmith.