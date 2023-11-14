«Ростелеком» шагает в цифровое будущее: отечественные ИТ-проекты и спутниковая связь

Альянс по защите детей в цифровой среде был создан в сентябре 2021 года. Его миссия — развивать безопасное интернет-пространство для детей, в котором они, независимо от возраста и местоположения, смогут общаться и дружить, учиться и развиваться, открывать для себя новые возможности и развлечения. Альянс по защите детей в цифровой среде сейчас — это объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России. Каждый участник подписал хартию и обязуется прилагать максимум усилий для создания безопасной и благоприятной цифровой среды, делиться лучшими практиками и новейшими разработками