Гладков рассказал об открытии в Белгородской области двух новых Домов культуры

В посёлке Мичуринский Корочанского района и в селе Ветчининово Волоконовского района построили два новых Дома культуры. В Корочанском районе предыдущее старое здание Дома культуры разрушалось, восстановить его было невозможно, отмечает глава региона. Поэтому в районе решили построить новое культурное учреждение. В Волоконовском районе клуб восстановили и провели в нём капитальный ремонт.