Гладков рассказал об открытии в Белгородской области двух новых Домов культуры

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В посёлке Мичуринский Корочанского района и в селе Ветчининово Волоконовского района построили два новых Дома культуры. В Корочанском районе предыдущее старое здание Дома культуры разрушалось, восстановить его было невозможно, отмечает глава региона. Поэтому в районе решили построить новое культурное учреждение. В Волоконовском районе клуб восстановили и провели в нём капитальный ремонт.
В ДК в Корочанском районе оборудовали зрительный зал на 56 мест, кабинеты для кружков, гардеробную. Площадь здания составляет 220 кв. м. На строительство клуба было выделено 28 млн рублей из бюджетов различного уровня.
На обновление клуба в селе Волоконовского района направлено 9,3 млн рублей. Здание площадью 347 кв.м было построено в 1999 году. ДК рассчитан на 200 мест. Строители провели внутренние и внешние работы, оборудовали зрительный и тренажёрный залы.
Очень надеюсь, что все жители сёл, села небольшие, получили хороший новогодний подарок. И вместе с односельчанами встретят уже в обновлённых новых зданиях со своими творческими коллективами наступающий год.
Вячеслав Гладков