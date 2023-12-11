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Чесноков рассказал, зачем установили ограждение возле ёлки в Старом Осколе

«Ветки пронизаны светодиодными проводами»: Чесноков — об установке забора возле ёлки

11 декабря 2023, 16:21
Фото: 1MI

Чесноков рассказал, зачем установили ограждение возле ёлки в Старом Осколе

К главе Старооскольского округа обратился местный житель, который поинтересовался, зачем вокруг новогодней ёлки на площади Победы установили дополнительное ограждение.

11 декабря в вечернем эфире глава округа Андрей Чесноков ответил на вопрос старооскольца о дополнительном ограждении новогодней ёлки на площади Победы. Чесноков сообщил, что это было сделано в целях безопасности.

В первые дни, когда установили конструкцию, некоторые жители проявляли особый интерес. Многие даже подбрасывали детей, чтобы те достали до веток, что не безопасно. Ветки пронизаны маленькими светодиодными проводами. Есть риск для здоровья детей. Приняли решение, что до официального открытия ёлки, будут приняты такие меры безопасности.
Андрей Чесноков

Также глава округа напомнил, что открытие новогодней ёлки запланировано на выходные дни.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Ограждение#Белгород#Алина Харина#Новогодняя ёлка#Андрей чесноков
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