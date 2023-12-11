«Ветки пронизаны светодиодными проводами»: Чесноков — об установке забора возле ёлки

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
11 декабря в вечернем эфире глава округа Андрей Чесноков ответил на вопрос старооскольца о дополнительном ограждении новогодней ёлки на площади Победы. Чесноков сообщил, что это было сделано в целях безопасности.
В первые дни, когда установили конструкцию, некоторые жители проявляли особый интерес. Многие даже подбрасывали детей, чтобы те достали до веток, что не безопасно. Ветки пронизаны маленькими светодиодными проводами. Есть риск для здоровья детей. Приняли решение, что до официального открытия ёлки, будут приняты такие меры безопасности.
Андрей Чесноков
Также глава округа напомнил, что открытие новогодней ёлки запланировано на выходные дни.