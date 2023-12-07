Хорошо вели себя в этом году: какие белгородские районы получили ёлки от жителей?

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Однозначно хорошо себя вели в этом году в Шебекинском горокруге: здесь на площади микрорайона Мелкомбинат к Новому году появится ёлка, подаренная городу местным жителем. К слову, это будет единственная украшенная живая ель в Шебекино, ведь даже на главной площади ёлка будет искусственной.
А вот в Краснояружском районе, кажется, вели себя чуть хуже. Здесь живую ель у местного жителя из частного сектора покупают — за 50 тыс. рублей. Установят дерево на центральной площади перед Центром культурного развития, потратить на монтаж планируют 25 тыс. рублей.
При этом ели, разумеется, появятся и в других муниципалитетах. Подробнее об этом — в отдельном материале Бел.Ру.