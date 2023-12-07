Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Два муниципалитета Белгородской области взяли новогодние ели у местных жителей

Хорошо вели себя в этом году: какие белгородские районы получили ёлки от жителей?

7 декабря 2023, 11:44
Фото: 1MI

Два муниципалитета Белгородской области взяли новогодние ели у местных жителей

В ответ на запрос Бел.Ру в пресс-службе правительства Белгородской области рассказали, какие муниципалитеты получили новогодние ёлки от местных жителей.

Однозначно хорошо себя вели в этом году в Шебекинском горокруге: здесь на площади микрорайона Мелкомбинат к Новому году появится ёлка, подаренная городу местным жителем. К слову, это будет единственная украшенная живая ель в Шебекино, ведь даже на главной площади ёлка будет искусственной.

А вот в Краснояружском районе, кажется, вели себя чуть хуже. Здесь живую ель у местного жителя из частного сектора покупают — за 50 тыс. рублей. Установят дерево на центральной площади перед Центром культурного развития, потратить на монтаж планируют 25 тыс. рублей.

При этом ели, разумеется, появятся и в других муниципалитетах. Подробнее об этом — в отдельном материале Бел.Ру.

Главные ёлки Белгородской области: где и когда появятся, сколько стоят, когда уберут?
Узнать подробнее
Читайте также:
Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлкиВоруют ли белгородцы высаженные в городе ёлки перед Новым годом?На каких улицах Белгорода установят новогодние ёлки?
#Общество#Белгородская область#Новый год#Эксклюзив#Ель#Краснояружский район#Белгород#Частный сектор#Новогодняя ёлка#Шебекинский горокруг#Артем Черненко
Подпишитесь
Главные ёлки Белгородской области: где и когда появятся, сколько стоят, когда уберут?
Сегодня, 10:01
Депутаты Белгорода смогут тратить на помощников до 232 тысяч бюджетных рублей в год
Сегодня, 12:40
В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде
Сегодня, 07:06
В Белгороде увековечат память ещё нескольких погибших в СВО
Сегодня, 11:35
Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?
Сегодня, 07:18
Люди всё-таки важнее? Мэрия Белгорода «рассмотрит вопрос» по обрезке елей на Чумичова
Сегодня, 08:14