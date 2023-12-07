Хорошо вели себя в этом году: какие белгородские районы получили ёлки от жителей?

Однозначно хорошо себя вели в этом году в Шебекинском горокруге: здесь на площади микрорайона Мелкомбинат к Новому году появится ёлка, подаренная городу местным жителем. К слову, это будет единственная украшенная живая ель в Шебекино, ведь даже на главной площади ёлка будет искусственной.